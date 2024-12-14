Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области, сообщил Балицкий

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Боевики ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области с помощью дрона. Предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что детей не было в автобусе в момент атаки.
«Зафиксирована прицельная атака вражеского БПЛА по школьному автобусу. Автобус обслуживает школу села Шевченково, подвозит порядка 70 детей из сел Тарасовка, Басань, Ульяновка, Романовское», — сказано в сообщении в Telegram-канале чиновника.
Запорожская область является субъектом Российской Федерации с сентября 2022 года, когда прошел референдум о вхождении региона в состав страны. Вместе с ней вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Херсонская область.
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