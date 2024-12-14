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Киеву нет смысла отказываться от потенциального перемирия в декабре, так как нельзя исключать варианта его заключения через 5 недель. Об этом в своем Telegram-канале написал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.
Парламентарий считает упрямство киевского режима абсолютно бессмысленным.
Он подчеркнул, что от нанесения удара американскими ракетами по Таганрогу пострадала только Украина, ведь после этого она получила массированный ответный удар по энергетической инфраструктуре.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Сколько ребят за это время не вернется домой?» — задался вопросом Дубинский.
Он подчеркнул, что от нанесения удара американскими ракетами по Таганрогу пострадала только Украина, ведь после этого она получила массированный ответный удар по энергетической инфраструктуре.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова