Дмитрий Медведев (справа) (Фото: kremlin.ru)
В России могут появиться новые регионы, заявил на XXII партийном съезде «Единой России» председатель правящей партии Дмитрий Медведев.
Новые регионы в РФ появились в сентябре 2022 года, когда состоялся референдум о включении в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
Кроме того, в 2015 году российским субъектом стал Севастополь, а в 2014 к России присоединился крымский полуостров. Киевский режим не признал итоги референдумов и стал обстреливать указанные территории.
Кроме того, боевики ВСУ атакуют российские приграничные районы.
В 2013 году на Украине произошел госпереворот, получивший название «Евромайдан». Протестующие требовали подписания ассоциации с Евросоюзом. Позже в республике начались антироссийские настроения, выраженные в борьбе с русским миром.
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Кроме того, в 2015 году российским субъектом стал Севастополь, а в 2014 к России присоединился крымский полуостров. Киевский режим не признал итоги референдумов и стал обстреливать указанные территории.
Кроме того, боевики ВСУ атакуют российские приграничные районы.
В 2013 году на Украине произошел госпереворот, получивший название «Евромайдан». Протестующие требовали подписания ассоциации с Евросоюзом. Позже в республике начались антироссийские настроения, выраженные в борьбе с русским миром.
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Никита Кротов