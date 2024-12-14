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Медведев оценил возможность появления в РФ новых регионов

Дмитрий Медведев: в России могут появиться новые регионы
Дмитрий Медведев (справа) (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Медведев (справа) (Фото: kremlin.ru)

В России могут появиться новые регионы, заявил на XXII партийном съезде «Единой России» председатель правящей партии Дмитрий Медведев.
Новые регионы в РФ появились в сентябре 2022 года, когда состоялся референдум о включении в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, в 2015 году российским субъектом стал Севастополь, а в 2014 к России присоединился крымский полуостров. Киевский режим не признал итоги референдумов и стал обстреливать указанные территории.



Кроме того, боевики ВСУ атакуют российские приграничные районы.

В 2013 году на Украине произошел госпереворот, получивший название «Евромайдан». Протестующие требовали подписания ассоциации с Евросоюзом. Позже в республике начались антироссийские настроения, выраженные в борьбе с русским миром.

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#регионы
На Украине назвали возможный срок заключения перемирия с Россией
Дубинский не исключил, что перемирие на Украине заключат через 5 недель
14 декабря 2024, 16:08

Фото: iStock/FabrikaCr

Киеву нет смысла отказываться от потенциального перемирия в декабре, так как нельзя исключать варианта его заключения через 5 недель. Об этом в своем Telegram-канале написал находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский.
Парламентарий считает упрямство киевского режима абсолютно бессмысленным.

«Сколько ребят за это время не вернется домой?» — задался вопросом Дубинский.

Он подчеркнул, что от нанесения удара американскими ракетами по Таганрогу пострадала только Украина, ведь после этого она получила массированный ответный удар по энергетической инфраструктуре.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Путин предложил создать региональные аналоги проекта «Время героев»
14 декабря 2024, 16:01

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Региональные программы по аналогии с проектом «Время героев» предложил создать глава государства Владимир Путин на XXII партийном съезде «Единой России». Президент подчеркнул, что рассчитывает на соратников и на их неформальный подход к вопросу.
«Предлагаю и считаю необходимым расширять федеральный проект «Время героев», запустить аналогичные программы в регионах, так, как это уже сделано в Ставропольском крае, в Белгородской, Воронежской, Рязанской, Самарской, Тульской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе...» — сказал Путин.
Он попросил партийцев об активном включении в работу над поставленной задачей.

Проект «Время героев» помогает ветеранам спецоперации адаптироваться к мирной жизни после возвращения из зоны боевых действий. Он включает в себя различные образовательные программы.

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#сво
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#новости
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Путин высказался об участии российских депутатов в СВО
Путин назвал решение многих представителей ЕР уйти на фронт мужественным шагом
14 декабря 2024, 15:47

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Участие многих представителей «Единой России» в спецоперации — это мужественный шаг, достойный уважения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия».
Глава Российской Федерации отметил, что решение об отправке на СВО депутаты приняли добровольно. Путин также ​выразил благодарность за подобные поступки, которые достойны всяческого уважения.

В субботу, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках съезда будут приняты изменения в народную программу и устав партии, а также произойдет ротация высшего и генерального советов ЕР.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Медведев сделал заявление об СВО
Дмитрий Медведев: россияне доказывают силу национального характера
14 декабря 2024, 15:37

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Граждане РФ доказывают силу национального характера и уверенно приближают победу в специальной военной операции, заявил глава российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация Украины.

Летом 2024 года президент России предлагал киевскому режиму урегулировать конфликт миром. В частности, Украина должна была публично отказаться от членства в НАТО, признать свой безъядерный статус, а также вывести войска с территорий РФ. Кроме того, с России должны были снять все ограничения.

Киев отказался, при этом постоянно заявляя о собственной «формуле мира».

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Путин: Россия готова дать противникам отпор по всему фронту
14 декабря 2024, 15:27

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия готова дать противникам отпор по всему фронту. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия».
Президент подчеркнул, что сегодня фронт проходит не только по линии соприкосновения, а затрагивает все стороны жизни общества. По словам главы государства, ни шантаж, ни попытки помешать России извне не принесут результата.

Россия «чувствует свою правоту и силу», заключил Путин.

Напомним, в субботу, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках съезда будут приняты изменения в народную программу и устав партии, а также произойдет ротация высшего и генерального советов ЕР.

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В Минобороны сообщили последние новости из Курской области
Минобороны: ВС РФ уничтожили БМП Bradley ВСУ и взяли трех пленных под Курском
14 декабря 2024, 15:08

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Российские военные ликвидировали боевую машину пехоты боевиков ВСУ Bradley, а также пленили трех человек на курском направлении. Об этом доложили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, суточные потери ВСУ составили 200 единиц живой силы. Кроме того, украинская армия лишилась танка, семи автомобилей и двух артиллерийских орудий.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — пояснили в Минобороны РФ.
Перед этим сообщалось, что российский морпех взял «человека дождя» ВСУ в Курской области.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа, бои в российском регионе продолжаются и сейчас. Как признавались в ВСУ, нападение должно было отвлечь армию России с Донбасса, но план провалился.

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#курская область
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В Херсонской области сбили украинский самолет
ПВО сбила украинский самолет севернее Херсона
14 декабря 2024, 14:16

Фото: iStock/Vital Hil

Самолет ВСУ, который пытался наносить удары по левому берегу Днепра, сбит средствами ПВО севернее Херсона. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
Уточняется, что над Херсоном был вражеский сбит самолет Су. По информации пресс-службы, воздушное судно ВСУ пыталось проводить бомбометание и ракетные пуски по левому берегу Днепра.

Оба пилота украинского самолета ликвидированы.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#спецоперация
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Российская авиация нанесла поражение трем украинским складам беспилотников
ВС России поразили три склада БПЛА ВСУ
14 декабря 2024, 13:30

Фото: iStock/yucelyilmaz

ВС РФ поразили три склада БПЛА украинских войск. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации российского военного ведомства, удары нанесли оперативно-тактическая авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Также российские бойцы успешно поразили скопления личного состава и военной техники ВСУ в 153 районах.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
#дроны
#минобороны рф
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ТАСС: в России создали новую систему «Калинка» для вычисления сигнала Starlink
14 декабря 2024, 13:20

Фото: istockphoto/Shutthiphong Chandaeng

Мониторинговую систему «Калинка», позволяющую вычислять сигналы прочих спутниковых систем, включая американскую Starlink, создали в России. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель Центра беспилотных систем и технологий Андрей Безруков.
«Специальный пеленгатор «Калинка» позволяет на дистанции до 15 км обнаружить безэкипажный катер, настигнуть и поразить при помощи пулемета. Налажено мелкосерийное производство, изделие проходит апробацию в боевых условиях», — прокомментировал он в рамках XXII партийного съезда «Единой России».

Перед этим представитель госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказывал о боевых сухопутных роботах, принимающих участие в зоне боевых действий. Он уточнял, что планируется создание их большой линейки. Подробнее в материале «Радио 1».

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#россия
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#конфликт
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