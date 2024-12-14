Фото: istockphoto/N-sky
Девятилетний ребенок погиб в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Майский Белгородского района, проинформировал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, пострадала женщина и второй семимесячный ребенок.
«… Случилось самое страшное — погиб 9-летний ребёнок. Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мальчика», — сказано в публикации чиновника.Он добавил, что пострадавших отправили в областной госпиталь. Отец семейства не пострадал, девочка получила контузию, ее направят в детскую областную больницу.
На месте атаки сейчас работают экстренные службы.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник регулярно атакует приграничные территории РФ.
Читайте также:
Во Франции высказались о происходящем в зоне СВО
В Британии рассказали, из-за чего Украина серьезно сократит производство оружия
Окружение ВСУ в Анновке и взятие под контроль территорий близ Покровска: последние новости СВО
Никита Кротов