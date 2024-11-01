Дрон ВСУ атаковал советника главы ДНР Кимаковского

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Украинский беспилотник атаковал автомобиль советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Кимаковского, он не пострадал, однако его машина получила повреждения.
Других подробностей он не привел.
7 августа 2024 года военкор Евгений Поддубный был ранен во время атаки ВСУ в Курской области. Украинский FPV-дрон атаковал его автомобиль. На опубликованных кадрах видно, как раненый военкор сразу же после прилёта самостоятельно вышел из машины и поймал попутку, чтобы добраться до ближайшей больницы.
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«Это было вчера. Сам цел, машина повреждена — удалось уйти (от удара – ред.). Я бы сказал, что просто повезло», — рассказал советник главы ДНР.
Других подробностей он не привел.
7 августа 2024 года военкор Евгений Поддубный был ранен во время атаки ВСУ в Курской области. Украинский FPV-дрон атаковал его автомобиль. На опубликованных кадрах видно, как раненый военкор сразу же после прилёта самостоятельно вышел из машины и поймал попутку, чтобы добраться до ближайшей больницы.
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Элина Позднякова