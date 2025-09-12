Дрон ВСУ атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС
Беспилотник ВСУ в ночь на пятницу, 12 сентября, атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС. Об этом сообщил «Росатом».
Вражеский дрон был подавлен техническими средствами. Атака не повлияла на работу АЭС — все три ее энергоблока работают в штатном режиме.
«Росатом» подчеркнул, что это уже вторая попытка ВСУ атаковать ключевые объекты российских атомных электростанций за последнее время.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
