12 сентября 2025, 11:45

ВСУ усиливают Красноармейск за счёт наёмников с других направлений

Фото: Istock/Mariia Kokorina

Вооружённые силы Украины перебрасывают иностранных наёмников с Сумского направления в район Красноармейска. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.





Среди прибывающих в зону боевых действий под Красноармейском находятся латиноамериканские, польские и англоязычные наёмники.

«Их практически всех сейчас перебросили с сумского направления в Красноармейск», — сказано в сообщении.