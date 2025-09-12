ВСУ перебрасывают иностранных наёмников с Сумского направления под Красноармейск
Вооружённые силы Украины перебрасывают иностранных наёмников с Сумского направления в район Красноармейска. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Среди прибывающих в зону боевых действий под Красноармейском находятся латиноамериканские, польские и англоязычные наёмники.
«Их практически всех сейчас перебросили с сумского направления в Красноармейск», — сказано в сообщении.Параллельно командование ВСУ перебрасывает другую часть своей группировки с Сумского направления на другие участки фронта. Эти подразделения усиливают позиции в районе города Димитров, а также в окрестностях населенных пунктов Родинское и Доброполье.
