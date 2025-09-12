Российские войска установили контроль над Новопетровским
Военнослужащие российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации российского военного ведомства, потери противника за прошедшую неделю на этом направлении составили свыше 1640 солдат, танк, 18 боевых бронированных машин, 68 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. ВС Росси также нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: