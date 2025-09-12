Российские войска установили контроль над Новопетровским

12 сентября 2025, 12:58

ВС России освободили Новопетровское в Днепропетровской области

Фото: iStock/rarrarorro

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Новопетровское в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.