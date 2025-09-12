Минобороны России заявило об уничтожении украинского истребителя Су-27
Воздушно-космические войска (ВКС) России уничтожили украинский сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Из сводки оборонного ведомства по состоянию на пятницу, 12 сентября, следует, что с момента начала проведения СВО российские войска ликвидировали 667 украинских самолетов.
За последнюю неделю системы противовоздушной обороны нейтрализовали пять крылатых ракет, 19 управляемых авиабомб и 19 реактивных снарядов, выпущенных из американских систем залпового огня HIMARS.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
