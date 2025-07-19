Дрон ВСУ повредил ЛЭП в Калужской области
Шапша: ПВО уничтожила дрон ВСУ в Барятинском районе Калужской области
Российская противовоздушная оборона уничтожила дрон ВСУ в Барятинском районе Калужской области. Об этом написал в соцсетях глава региона Владислав Шапша.
По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. На месте ведут ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.
«Сегодня днем силами ПВО уничтожен один БПЛА на территории Барятинского района. При падении БПЛА повреждена линия электроснабжения», — сказано в публикации чиновника.
Боевики ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданские объекты на территории России. Москва отмечала, что Киев использует террористические методы при ведении боевых действий.