Дрон ВСУ повредил ЛЭП в Калужской области

19 июля 2025, 17:05

Шапша: ПВО уничтожила дрон ВСУ в Барятинском районе Калужской области

Владислав Шапша (Фото: kremlin.ru)

Российская противовоздушная оборона уничтожила дрон ВСУ в Барятинском районе Калужской области. Об этом написал в соцсетях глава региона Владислав Шапша.





По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. На месте ведут ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.





«Сегодня днем силами ПВО уничтожен один БПЛА на территории Барятинского района. При падении БПЛА повреждена линия электроснабжения», — сказано в публикации чиновника.