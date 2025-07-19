Пленный ВСУ рассказал о наемнике из Азербайджана, «утилизировавшем» украинцев

19 июля 2025, 14:44

Пленный Климишевский: азербайджанский наемник говорил об утилизации украинцев

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Азербайджанский наемник, который командовал бригадой ВСУ, говорил об утилизации украинцев.





Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пленного боевика ВСУ Петра Климишевского. Собеседник подчеркнул, что азербайджанец «сразу сливал» подчиненных.





«То есть люди к нему только как резервы подтягивались, он сразу сливал их, смеялся и говорил, что это утилизация», — прокомментировал Климишевский.

