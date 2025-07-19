Пленный ВСУ рассказал о наемнике из Азербайджана, «утилизировавшем» украинцев
Пленный Климишевский: азербайджанский наемник говорил об утилизации украинцев
Азербайджанский наемник, который командовал бригадой ВСУ, говорил об утилизации украинцев.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пленного боевика ВСУ Петра Климишевского. Собеседник подчеркнул, что азербайджанец «сразу сливал» подчиненных.
«То есть люди к нему только как резервы подтягивались, он сразу сливал их, смеялся и говорил, что это утилизация», — прокомментировал Климишевский.Он добавил, что наемник говорил на русском, нося нашивку, на которой был азербайджанский флаг. Перед этим пленный боевик ВСУ рассказывал, что украинская медкомиссия отправляет на фронт мертвых и инвалидов. По его словам, люди умирали прямо в автобусах.