Guardian сообщила об «адской» ночи на Украине из-за ударов ВС РФ
Прошедшая ночь на украинской территории была адской из-за ударов ВС России, сообщает Guardian, ссылаясь на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
Перед этим в Минобороны России докладывали, что бойцы ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Уточнялось, что предприятия выпускали компоненты для ударных дронов и ракет.
«Адские ночь и утро <…> Самая интенсивная атака», — сказано в материале.Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Российские власти назвали целями боевых действий демилитаризацию и денацификацию украинской республики. Москва подчеркивала, что удары наносятся только по военным вражеским объектам.