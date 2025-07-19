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Guardian сообщила об «адской» ночи на Украине из-за ударов ВС РФ

Фото: istockphoto/Diy13

Прошедшая ночь на украинской территории была адской из-за ударов ВС России, сообщает Guardian, ссылаясь на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.



Перед этим в Минобороны России докладывали, что бойцы ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Уточнялось, что предприятия выпускали компоненты для ударных дронов и ракет.

«Адские ночь и утро <…> Самая интенсивная атака», — сказано в материале.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Российские власти назвали целями боевых действий демилитаризацию и денацификацию украинской республики. Москва подчеркивала, что удары наносятся только по военным вражеским объектам.
Никита Кротов

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