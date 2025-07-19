Guardian сообщила об «адской» ночи на Украине из-за ударов ВС РФ

19 июля 2025, 16:27

Фото: istockphoto/Diy13

Прошедшая ночь на украинской территории была адской из-за ударов ВС России, сообщает Guardian, ссылаясь на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.





Перед этим в Минобороны России докладывали, что бойцы ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Уточнялось, что предприятия выпускали компоненты для ударных дронов и ракет.





«Адские ночь и утро <…> Самая интенсивная атака», — сказано в материале.

