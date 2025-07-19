ВСУ ударили по жилому дому в Донецке
Украинские войска ударили по жилому многоквартирному дому в центре Донецка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.
Отмечается, что зафиксированы прилёты в жилой дом на Университетской улице.
Также ракета ударила по территории республиканского травматологического центра.
В настоящее время подтверждена информация об одном пострадавшем мирном жителе.
ВСУ вели обстрел из реактивной системы залпового огня (РСХО) HIMARS американского производства.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что за минувшие сутки российские средства ПВО сбили шесть авиабомб и 349 беспилотников.
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