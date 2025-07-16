Дрон ВСУ с надписью «с любовью для жителей Белгорода» попал на видео
Ликвидация беспилотника ВСУ с надписью «С любовью для жителей Белгорода» попало на видео, которое в своём Telegram-канале опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Чиновник отметил, что написанная на крыле дрона надпись в очередной раз доказывает, что целью ВСУ является террор.
Помимо этого «послания» для жителей российского региона на крыло беспилотника самолётного типа нанесены ещё несколько слов, разобрать которые не представляется возможным.
Украинский дрон был поражён бойцами группировки войск «Север». Гладков выразил им благодарность за слаженную работу с ликвидации военной техники ВСУ.
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