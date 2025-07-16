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В Минобороны раскрыли значимость освобождения Новохатского в ДНР

Минобороны: ВС РФ после освобождения Новохатского открыли себе путь
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Освобождение села Новохатское в Донбассе открывает российским войскам путь к еще одному участку границы Донецкой народной республики с Днепропетровской областью. Об этом рассказали в МО РФ в среду, 16 июля.



Об освобождении населенного пункта сообщалось несколько часов назад. Уточнялось, что боевики ВСУ лишились до 200 человек и потеряли технику.

«В ходе боя штурмовики закрепились в селе и выбили украинских боевиков, открыв себе путь еще к одному участку границы республики с Днепропетровской областью», — рассказали в министерстве.
В ведомстве добавили, что восточная группировка войск ВС РФ улучшает свои тактические позиции на южнодонецком направлении и успешно движется вперед.
Никита Кротов

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