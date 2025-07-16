В Минобороны раскрыли значимость освобождения Новохатского в ДНР

16 июля 2025, 16:27

Минобороны: ВС РФ после освобождения Новохатского открыли себе путь

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Освобождение села Новохатское в Донбассе открывает российским войскам путь к еще одному участку границы Донецкой народной республики с Днепропетровской областью. Об этом рассказали в МО РФ в среду, 16 июля.





Об освобождении населенного пункта сообщалось несколько часов назад. Уточнялось, что боевики ВСУ лишились до 200 человек и потеряли технику.





«В ходе боя штурмовики закрепились в селе и выбили украинских боевиков, открыв себе путь еще к одному участку границы республики с Днепропетровской областью», — рассказали в министерстве.

