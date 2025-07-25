Водолацкий: отказавшихся от обмена солдат ВСУ формируют в подразделения ВС РФ

25 июля 2025, 08:19

Фото: iStock/Anna_Anikina

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с ТАСС раскрыл судьбу отказавшихся от обмена пленных бойцов ВСУ.