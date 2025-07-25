Водолацкий: отказавшихся от обмена солдат ВСУ формируют в подразделения ВС РФ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с ТАСС раскрыл судьбу отказавшихся от обмена пленных бойцов ВСУ.
По его словам, их формируют в подразделения ВС России. Водолацкий отметил, что некоторые заключают договора после проверки с подразделениями, которые сформированы из солдат ВСУ под командованием российской армии.
Депутат заключил, что вернувшиеся на родину украинские бойцы зачастую попадают в штрафбаты и батальоны территориальной обороны, которые находятся на наиболее сложных участках линии боевого соприкосновения.
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