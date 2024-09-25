Дрон ВСУ атаковал жилой дом в Энергодаре, начался пожар

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Украинский дрон атаковал жилой дом в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в результате атаки беспилотника начался пожар в многоэтажном доме. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные группы. Также уточняется материальный ущерб, нанесённый украинским дроном.
Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские беспилотники атаковали четыре населённых пункта в регионе. Речь идёт о сёлах Ясные Зори и Вязовое, городе Шебекино и поле в Грайвороновском районе, где дрон ударил в комбайн.
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В настоящее время на месте происшествия работают оперативные группы. Также уточняется материальный ущерб, нанесённый украинским дроном.
Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинские беспилотники атаковали четыре населённых пункта в регионе. Речь идёт о сёлах Ясные Зори и Вязовое, городе Шебекино и поле в Грайвороновском районе, где дрон ударил в комбайн.
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Анастасия Чинкова