Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома в Белгородской области

Фото: iStock/Naypong
Дрон сбросил взрывное устройство около многоквартирного дома в Грайвороне Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.
Взрывной волной выбило окна в одной из квартир.
Ранее губернатор сообщал, что беспилотник врезался в двухэтажный многоквартирный дом в Белгородской области. Часть дома была полностью разрушена. По предварительной информации, пострадавших нет.
Также накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что дроны ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ», в результате чего пострадали пять человек.
Читайте также:
Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгородской области
Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ парома в порту «Кавказ»
В подполье заявили о поражении военного аэродрома ВСУ в Николаевской области
Взрывной волной выбило окна в одной из квартир.
Ранее губернатор сообщал, что беспилотник врезался в двухэтажный многоквартирный дом в Белгородской области. Часть дома была полностью разрушена. По предварительной информации, пострадавших нет.
Также накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что дроны ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ», в результате чего пострадали пять человек.
Читайте также:
Беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгородской области
Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ парома в порту «Кавказ»
В подполье заявили о поражении военного аэродрома ВСУ в Николаевской области
Анастасия Чинкова