Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ парома в порту «Кавказ»

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В результате атаки дронов ВСУ на паром в порту «Кавказ» в Краснодарском крае пострадали пять человек, сообщили в ТАСС.
«По словам источника, врачам не удалось спасти одного из пострадавших. Подробности о состоянии раненых пока не сообщаются», — подчеркнули в издании.
Утром во вторник, 23 июля, украинские беспилотники нанесли удар по порту в Краснодарском крае. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, на пароме возник пожар, однако угрозы распространения огня нет.
Порт «Кавказ» является пятым по грузообороту портом России. Он расположен в Темрюкском районе Краснодарского края, рядом с Крымским мостом. Утром 23 июля движение по мосту было перекрыто. Сообщение об ограничении движения появилось в 7:29 по московскому времени. Причины приостановки движения транспортных средств не назывались.
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Мира Полтева