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Пять человек пострадали в результате атаки ВСУ парома в порту «Кавказ»

23 июля 2024, 11:11
Фото: istockphoto / aapsky

Фото: istockphoto / aapsky

В результате атаки дронов ВСУ на паром в порту «Кавказ» в Краснодарском крае пострадали пять человек, сообщили в ТАСС.
«По словам источника, врачам не удалось спасти одного из пострадавших. Подробности о состоянии раненых пока не сообщаются», — подчеркнули в издании.

Утром во вторник, 23 июля, украинские беспилотники нанесли удар по порту в Краснодарском крае. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, на пароме возник пожар, однако угрозы распространения огня нет.



Порт «Кавказ» является пятым по грузообороту портом России. Он расположен в Темрюкском районе Краснодарского края, рядом с Крымским мостом. Утром 23 июля движение по мосту было перекрыто. Сообщение об ограничении движения появилось в 7:29 по московскому времени. Причины приостановки движения транспортных средств не назывались.

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#бпла
Расчет «Искандер-М» уничтожил пункт временной дислокации наемников ВСУ под Харьковом
На Харьковщине уничтожили около 50 западных инструкторов ударом «Искандера-М»
23 июля 2024, 11:45

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Расчет «Искандер-М» нанес удар по пункту дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что были ликвидированы порядка 50 иностранных инструкторов. В российском военном ведомстве отметили, что ракетный удар был произведен в населенном пункте Дергачи.

Иных ​подробностей в Минобороны России не привели.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Тульские десантники заняли позиции ВСУ у Переездного в ДНР
23 июля 2024, 11:14

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы Тульского гвардейского соединения ВДВ заняли позиции ВСУ у населенного пункта Переездное в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что десантники вскрыли основные вражеские огневые средства и пункты управления, которые были подавлены ударами авиации и артиллерии. В штурме также были задействованы БМД-2 и танк Т-80, добавили в Минобороны РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ минируют мосты в Одессе, ВС РФ уничтожили 18 иностранных наемников: последние новости СВО
Пленный Кожемяко: командование ВСУ скрывало от солдат, что их отправят на штурм
23 июля 2024, 10:20

Фото: istockphoto/SergeyVButorin

Вооруженные силы Украины заминировали мосты в Одессе на случай капитуляции города, а военные ВС РФ уничтожили ценную для ВСУ польскую технику в зоне СВО.

Последние новости с полей СВО по состоянию на утро 23.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

ВСУ скрывают от мобилизованных их отправку на штурм

Украинский военнопленный Сергей Кожемяко рассказал, что командование ВСУ до последнего скрывает от мобилизованных, что их будут использовать при штурмовых действиях.

По его словам, о наступлении подразделению сказали только перед отправкой. Им было приказано вырыть окоп в районе Глубокого и держать оборону. В итоге подразделение попало в окружение российских военных. Тридцать восемь человек убежали, а семь, включая командира, погибли.

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ оставили позиции в Макеевке

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики Вооруженных сил Украины понесли серьезные потери и оставили свои позиции в населенном пункте Макеевка в ЛНР. Он добавил, что российские военные нанесли сильный удар по украинским военным.

Стало известно, почему боевики ВСУ оставили позиции в Макеевке
Стало известно, почему боевики ВСУ оставили позиции в Макеевке

ВС РФ уничтожили польский миномет M120K Rak в зоне СВО

Ценную для боевиков ВСУ польскую технику уничтожили военные ВС РФ в зоне СВО. Как уточнил польский портал Interia, речь идет о миномете M120K Rak. Отмечается, что вооружение можно поставить в один ряд с самыми современными аналогами Запада, которые используются в боевых действиях на Украине.

ВСУ заминировали мосты в Одессе на случай капитуляции города

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мосты в Одессе на случай сдачи города. По словам представителя подполья, в настоящее время поступают сведения о минировании дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к массовой гибели местного населения.

Фото: istockphoto/kaetana_istock

Российская ракета ликвидировала 18 бойцов британского спецназа на Украине

Полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что российские военные нанесли точечный ракетный удар по дислокации иностранных наемников в районе Одессы. Сообщается, что в результате удара погибло 18 бойцов. Кроме этого, 25 оказались ранены.

Харьковское направление

Боевики Вооруженных сил Украины предприняли несколько безуспешных накатов на позиции российских военных у н.п. Волчанские Хутора и Глубокое. Отмечается, что в Волчанске идут стрелковые бои высокой интенсивности.

ВКС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000 — видео
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Купянское направление

По данным Telegram-канала «Рыбарь», поступают сообщения об успехах ВС РФ в Синьковке.

Торецкое направление

Российские военные в городе Железное смогли закрепиться вдоль улиц Житомирская, Кобзаря и Школьная. Южнее посёлка Пивденное ВС РФ заняли два террикона.

В Нью-Йорке бои идут уже в центральной части посёлка. Наши бойцы используют бронетехнику и авиацию. Вооруженные силы Украины подтягивают резервы в надежде стабилизировать линию фронта.

Покровское направление

Идут тяжелые бои. Наши военные развивают успех после занятия посёлка Прогресс, в Новосёловке Первой.

Южнодонецкое направление

ВС России добились успехов в Красногоровке. Гарнизон ВСУ отрезается от снабжения. Помимо этого, наши военные из Георгиевки продвинулись в Максимильяновку.

Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в Красногоровке
Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в Красногоровке

Времевское направление

Армия России начала атаки в сторону н.п. Макаровка и Благодатное.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 БПЛА над территорией РФ. Два вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью, два – над Белгородской областью. Помимо этого, над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря средствами ПВО были уничтожены и перехвачены двадцать один БПЛА.

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Беспилотники ВСУ атаковали паром в порту «Кавказ»
Губернатор Кондратьев: украинские БПЛА атаковали паром в порту «Кавказ»
23 июля 2024, 09:57

Фото: iStock/NiseriN

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что дроны ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ».
По словам главы российского региона, начался локальный пожар, угрозы распространения огня нет. Кондратьев добавил, что в результате украинской атаки есть пострадавшие и погибший.

Губернатор выразил свои соболезнования родным и близким. Всем пострадавшим будет ​оказана необходимая помощь, ​добавил Кондратьев.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Словакия против своего желания обеспечивает Киев снарядами
Bloomberg: Словакия против своего желания обеспечивает Украину боеприпасами
23 июля 2024, 09:13

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Словакия планирует увеличить производство боеприпасов, но при этом власти не могут контролировать, куда эта продукция будет направлена. Об этом сообщил министр обороны страны Роберт Калиняк, передает Bloomberg.
Согласно информации источника, Словакия официально отказалась помогать Киеву в военном вопросе, но снаряды страны все равно попадают На Украину. Калиняк добавил, что покупатели боеприпасов сами определяют, куда их поставлять.

Министр обороны страны заключил, что ограничения производства оборонной продукции не произойдет, поскольку это бы нанесло ущерб интересам Словакии.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не раз заявлял, что республика не будет оказывать военную помощь Украине.

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Стало известно, почему боевики ВСУ оставили позиции в Макеевке
Марочко: ВСУ оставили позиции в Макеевке из-за серьезных потерь
23 июля 2024, 08:41

Фото: iStock/Irina Piskova

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что боевики Вооруженных сил Украины понесли серьезные потери и оставили свои позиции в населенном пункте Макеевка в ЛНР. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, они отступили на запасные позиции, расположенные северо-западнее населенного пункта. Он добавил, что российские военные нанесли сильный удар по украинским боевикам.

Ранее полковник испанской армии в отставке Педро Баньос заявил, что российские военные нанесли точечный ракетный удар по дислокации иностранных наемников в районе Одессы. Сообщается, что в результате удара погибло 18 бойцов. Кроме этого, 25 оказались ранены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
23 июля 2024, 07:40

Фото: iStock/e-crow

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 25 БПЛА над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Два вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью, два – над Белгородской областью. Помимо этого, над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря средствами ПВО были уничтожены и перехвачены двадцать один БПЛА. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

Вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Российская ракета ликвидировала 18 бойцов британского спецназа на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Стали известны планы ВСУ на случай капитуляции Одессы
ВСУ заминировали мосты в Одессе на случай капитуляции города
23 июля 2024, 06:45

Фото: istockphoto/kaetana_istock

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали мосты в Одессе на случай сдачи города. Об этом ТАСС рассказал представитель подпольной организации «Дозор».
«В настоящее время поступают сведения о минировании дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к массовой гибели местного населения. Минирование объектов жизнеобеспечения при отходе ВСУ из населенных пунктов для них обычное явление», – раскрыл представитель подполья.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов по Одессе была разгромлена группа из 18 британских солдат из Специальной авиационной службы (SAS). Кроме того, 25 бойцов были ранены.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Офицер раскрыл роль женщин в рядах ВСУ
23 июля 2024, 06:23

Фото: IStock/IherPhoto

Женщины-бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдают за небом на постах противовоздушной обороны (ПВО) под Харьковом, рассказал украинский военный с позывным «Гамбит», передает РИА Новости.
«Женщины не занимают особо какие-то важные места, по крайней мере с наших позиций такое мы не отмечали. Зачастую это либо КПП, либо где-нибудь возле самого Харькова наблюдательные посты, которые следят за небом», – отметил Гамбит.

Собеседник отметил, что подразделения боевой радиоэлектронной разведки (РЭР) военной группировки «Север» не встречали женщин на линии соприкосновения.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска сорвали ротацию украинских войск в направлении города Волчанск Харьковской области в результате ночного удара по вокзалу, где располагались украинские войска.

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