Зеленский ответил Путину: «Мы ничего России дарить не будем»

19 октября 2025, 17:01

Зеленский отказался выводить войска из ДНР по требованию Путина

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский отказался выводить войска с подконтрольной Украине территории ДНР. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает «Лента.ру».





Также в ходе совещания с главой генштаба ВСУ Зеленский поднял вопрос о дальнобойных ударах по РФ. По его словам, украинские боевики якобы «каждые день-два» бьют по российской нефтяной промышленности.

«Мы ничего России дарить не будем», — сказал он.