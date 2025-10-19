Зеленский ответил Путину: «Мы ничего России дарить не будем»
Зеленский отказался выводить войска из ДНР по требованию Путина
Владимир Зеленский отказался выводить войска с подконтрольной Украине территории ДНР. Об этом он заявил в своем видеообращении, передает «Лента.ру».
Также в ходе совещания с главой генштаба ВСУ Зеленский поднял вопрос о дальнобойных ударах по РФ. По его словам, украинские боевики якобы «каждые день-два» бьют по российской нефтяной промышленности.
«Мы ничего России дарить не будем», — сказал он.Ранее американская газета The Washington Post писала, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд обсудили требования завершения СВО. Российский лидер заявил, что Украина должна полностью отказаться от подконтрольной ей территории ДНР.