ВС РФ улучшили позиции на Купянском направлении для дальнейшего окружения города

Ганчев сообщил об улучшении позиций ВСУ на Купянском направлении
ВС России продолжают наступление на Купянском направлении в Харьковской области, углубляясь в пригород и постепенно беря сам город в оперативное окружение. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.



По его словам, российские подразделения укрепили свои позиции и продвигаются вглубь территории, освобождая приграничные районы Купянска.

Купянск считается ключевым логистическим и оборонительным узлом для украинской армии. Его возможное освобождение откроет российским силам дорогу на Изюм, Балаклею и другие населённые пункты, контроль над которыми позволит создать угрозу окружения крупной группировке ВСУ, удерживающей Славянско-Краматорскую агломерацию.

Также сообщается, что Волчанск, расположенный севернее, остаётся важным оборонительным рубежом ВСУ в регионе.

