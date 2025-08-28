ВС РФ улучшили позиции на Купянском направлении для дальнейшего окружения города

28 августа 2025, 20:34

Ганчев сообщил об улучшении позиций ВСУ на Купянском направлении

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС России продолжают наступление на Купянском направлении в Харьковской области, углубляясь в пригород и постепенно беря сам город в оперативное окружение. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.