Минобороны показало кадры уничтожения корабля ВСУ «Симферополь»

Минобороны показало видео уничтожения украинского корабля «Симферополь»

Видео: Минобороны РФ

Минобороны России показало видео уничтожения украинского корабля «Симферополь», опубликовав кадры в Telegram-канале.



На записи морской дрон уничтожает украинский разведывательный корабль «Симферополь». Ведомство сообщает, что в результате атаки судно ВМС Украины затонуло. Ранее Минобороны РФ заявило, что в устье реки Дунай в зоне проведения СВО был замечен средний разведывательный корабль ВМС Украины «Симферополь».

Также ранее сообщалось о групповом ударе по объектам боевиков ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые, по утверждению Минобороны России, поразили предприятия военно‑промышленного комплекса и авиабазы украинской армии.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

Никита Кротов

