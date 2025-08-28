Минобороны показало кадры уничтожения корабля ВСУ «Симферополь»
Видео: Минобороны РФ
Минобороны России показало видео уничтожения украинского корабля «Симферополь», опубликовав кадры в Telegram-канале.
На записи морской дрон уничтожает украинский разведывательный корабль «Симферополь». Ведомство сообщает, что в результате атаки судно ВМС Украины затонуло. Ранее Минобороны РФ заявило, что в устье реки Дунай в зоне проведения СВО был замечен средний разведывательный корабль ВМС Украины «Симферополь».
Также ранее сообщалось о групповом ударе по объектам боевиков ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые, по утверждению Минобороны России, поразили предприятия военно‑промышленного комплекса и авиабазы украинской армии.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.
Читайте также: