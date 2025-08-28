Гладков: двое мужчин пострадали из-за ударов дронов ВСУ по машинам под Белгородом

28 августа 2025, 18:12

Фото: iStock/maxim4e4ek

Украинские дроны ударили по гражданским автомобилям в Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.