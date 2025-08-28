Гладков: двое мужчин пострадали из-за ударов дронов ВСУ по машинам под Белгородом
Украинские дроны ударили по гражданским автомобилям в Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В момент атаки одна машина ехала недалеко от поселка Малиново Волоконовского района. Мужчина, находившийся в салоне, получил осколочные ранения ног и рук. Второй пострадавший попал под прилет вражеского беспилотника на дороге между селами Белянка и Сурково Шебекинского района. У него минно-взрывная травма и баротравма.
В настоящее время обоих доставляют в ближайшие больницы, где им окажут всю необходимую медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что в регионе погиб боец самообороны при обстреле ВСУ.
