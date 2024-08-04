Дрон ВСУ влетел в открытое окно квартиры в Шебекино – видео

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Украинский беспилотник влетел в открытое окно многоквартирного дома в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в результате прилёта дрона ВСУ погибла 75-летняя женщина, проживавшая в атакованной квартире. Она скончалась на месте до прибытия врачей.
Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Шебекино атаковали три беспилотника: были повреждены остекление и внутренняя отделка в нескольких квартирах, а также загорелись кровли двух частных домов.
Также глава региона сообщил, что ВСУ атаковали сразу три населённых пункта Белгородской области, включая Шебекино. FPV-дрон атаковал село Салтыково, где был повреждён автобус сельскохозяйственного предприятия. Ещё один дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Петровка, в результате никто не пострадал.
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Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Шебекино атаковали три беспилотника: были повреждены остекление и внутренняя отделка в нескольких квартирах, а также загорелись кровли двух частных домов.
Также глава региона сообщил, что ВСУ атаковали сразу три населённых пункта Белгородской области, включая Шебекино. FPV-дрон атаковал село Салтыково, где был повреждён автобус сельскохозяйственного предприятия. Ещё один дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Петровка, в результате никто не пострадал.
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Анастасия Чинкова