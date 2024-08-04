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Дрон ВСУ влетел в открытое окно квартиры в Шебекино – видео

Гладков: женщина погибла при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино
04 августа 2024, 11:15
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Украинский беспилотник влетел в открытое окно многоквартирного дома в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в результате прилёта дрона ВСУ погибла 75-летняя женщина, проживавшая в атакованной квартире. Она скончалась на месте до прибытия врачей.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.



Шебекино атаковали три беспилотника: были повреждены остекление и внутренняя отделка в нескольких квартирах, а также загорелись кровли двух частных домов.

Также глава региона сообщил, что ВСУ атаковали сразу три населённых пункта Белгородской области, включая Шебекино. FPV-дрон атаковал село Салтыково, где был повреждён автобус сельскохозяйственного предприятия. Ещё один дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в селе Петровка, в результате никто не пострадал.

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#беспилотник
#белгородская область
#всу
#атака
#сво
#вячеслав гладков
ВСУ впервые показали пуск ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24
04 августа 2024, 11:52

Фото: iStock/aapsky

Украинские войска впервые показали запуск поставленных Западом крылатых ракет Storm Shadow (Scalp) советским бомбардировщиком Су-24М.

Отмечается, что несмотря на то, что ВСУ применяют такие ракеты уже полтора года, первое видео появилось только сейчас.

Изначально украинские войска использовали только британскую версию Storm Shadow, но затем начали применять французскую Scalp.

За это время российские средства ПВО научились эффективно сбивать импортные крылатые ракеты. В частности, этого удалось добиться благодаря изучению хорошо сохранившихся после перехвата образцов оружия.

Вероятно, советский бомбардировщик Су-24М стал первым опытом по скрещиванию советской и западной техники. В настоящее время у ВСУ много такого вооружения. Однако, когда первые Storm Shadow поступили на Украину, появилась проблема их запуска.

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#вооружения
#ракеты
#самолет
#бомба
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Железнодорожная инфраструктура повреждена в Полтавской области
04 августа 2024, 11:15

Фото: iStock/Perytskyy

В Полтавской области Украины повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом в своём Telegram-канале написала компания-оператор «Украинские железные дороги».
Отмечается, что были повреждены пути, опоры проводов, контактная сеть и иное оборудование ж/д полотна.

В результате произошедшего был задержан ряд поездов, поэтому в расписание и маршруты были внесены изменения.

Ранее, в ночь на воскресенье, украинские издания сообщали о взрывах в Полтавской области. В частности, Telegram-канал «Общественное» писал о взрывах в Миргороде, где были запущены системы противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что в городе находится крупная база ВВС Украины.

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#железная дорога
#украина
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#взрывы
#сво
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Стало известно, как Путин может выиграть от поставок F-16 на Украину
The Independent: поставка ВСУ F-16 может сыграть на руку Путину
04 августа 2024, 10:17

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин может выиграть от поставки ВСУ истребителей F-16. Об этом сообщает The Independent.
Уточняется, что глава российского государства «будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных государствами Североатлантического альянса». Примечательно, что российские войска располагают сотнями истребителей, в том числе Су-35, которые издание оценивает как одну из главных угроз для западных истребителей.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, как повлияют поставки F-16 Украине на ход спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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BI: для операции по захвату Крыма Украине не хватает живой силы и техники
BI: операция по захвату Крыма потребует от Украины в 3-5 раз больше ресурсов
04 августа 2024, 10:12

Фото: iStock/Anna_Anikina

Захватить Крым Украине будет чрезвычайно сложно. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на мнение различных экспертов.
По мнению специалистов, у Киева нет достаточного количества людского резерва. Кроме того, у ВСУ наблюдается дефицит кораблей, способных перевозить людей и вооружение.

Существенным препятствием для Украины является также обширная военная инфраструктура РФ.

Помимо названных проблем, ВСУ не имеют возможности прикрывать пехоту с воздуха, уверены эксперты.

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#рф
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Боец с Херсонского направления предупредил о коварной тактике ВСУ
04 августа 2024, 10:03

Фото: iStock/zim286

ВСУ берут на вооружение тактику террористов. Об этом рассказал один из российских бойцов, получивший ранение на Херсонском направлении, передает ресурс «Два майора».
Боец, который на данный момент проходит лечение в госпитале, предупредил товарищей, которые сегодня ведут боевые действия на днепровских островах, о новой большой опасности. По словам военного, кроме артиллерийских обстрелов украинские боевики приняли на вооружение новую тактику.

Уточняются, что ВСУ дистанционно минируют местность, скидывая с беспилотных летательных аппаратов «любые пакеты с чем-то, интересные вещи, оружие, магазины, радиостанции». По словам раненого бойца, ни в коем случае не стоит трогать эти предметы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Западе подсчитали возможности Киева для наступления на Крым
BI: операция по захвату Крыма потребует от Украины колоссальных ресурсов
04 августа 2024, 08:50

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Операция по захвату Крыма потребует от Украины огромных людских и технических ресурсов. Об этом сообщает Business Insider.
Согласно информации источника, Киеву, вероятно, потребуются «хорошо снабженные силы, в три-пять раз превышающие численность российской армии». По словам военного аналитика Бенджамина Фридмана, для нового наступления Украине также не хватает воздушного прикрытия.

Он отметил, что даже при наличии истребителей F-16 Украина не сможет осуществить задуманное, поскольку возможности российской системы противовоздушной обороны позволят с легкостью отразить все атаки украинской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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Подполье: ВС России уничтожили склад и группу военных ВСУ в Чугуеве
04 августа 2024, 08:46

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ нанесли четыре удара по складу с техникой ВСУ в Чугуеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, приводит его слова издание РИА Новости.
В результате атаки ВС РФ была также уничтожена большая группа украинских военных, уточнил собеседник агентства. Удары по военным целям на Украине были нанесены около 23:00 по мск третьего августа.

Ранее сообщалось об установлении контроля российскими военными над дорогой в Угледаре, по которой идет снабжение группировок противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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ВС России перерезали важнейшие пути снабжения ВСУ в Угледаре
04 августа 2024, 08:23

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ удалось перерезать пути снабжения ВСУ в Угледаре. Об этом изданию «Московский Комсомолец» рассказал военный эксперт Алексей Суконкин.
По его словам, российские войска стали полностью контролировать автодорогу О-0532 Угледар-Константиновка-Марьбинка. Это позволило огранить проезд автомобилей ВСУ с вооружением и продовольствием. В результате работы ВС РФ снабжение противника на этом участке фронта стало фактически невозможным.

Эксперт обратился к 72-й механизированной бригаде ВСУ, занимающей оборону в Угледаре, и призвал солдат сдаться в плен.

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Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ
04 августа 2024, 06:24

Фото: istockphoto/aapsky

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» подразделения «Запад» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», – заявили в оборонном ведомстве.

Ранее российские войска заняли почти половину квартала высотных домов в Волчанске Харьковской области.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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