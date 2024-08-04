Железнодорожная инфраструктура повреждена в Полтавской области

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В Полтавской области Украины повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом в своём Telegram-канале написала компания-оператор «Украинские железные дороги».
Отмечается, что были повреждены пути, опоры проводов, контактная сеть и иное оборудование ж/д полотна.
В результате произошедшего был задержан ряд поездов, поэтому в расписание и маршруты были внесены изменения.
Ранее, в ночь на воскресенье, украинские издания сообщали о взрывах в Полтавской области. В частности, Telegram-канал «Общественное» писал о взрывах в Миргороде, где были запущены системы противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что в городе находится крупная база ВВС Украины.
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В результате произошедшего был задержан ряд поездов, поэтому в расписание и маршруты были внесены изменения.
Ранее, в ночь на воскресенье, украинские издания сообщали о взрывах в Полтавской области. В частности, Telegram-канал «Общественное» писал о взрывах в Миргороде, где были запущены системы противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что в городе находится крупная база ВВС Украины.
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Анастасия Чинкова