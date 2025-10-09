Дроны «Герань» ударили по порту в Ильичёвске во время приёма натовского оружия
Вооружённые силы России нанесли массированный удар ударными беспилотниками «Герань» по порту города Черноморск (бывший Ильичёвск) в Одесской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным источника, атака произошла в ночь на 9 октября. Основной удар пришёлся на морской порт, который использовался Вооружёнными силами Украины для приёма западного вооружения и запуска морских дронов. Всего за семь минут по объекту было выпущено 14 беспилотников.
Сообщается, что под удар попал и энергетический объект — в регионе зафиксированы перебои с электроснабжением. Для атаки использовались БПЛА «Герань-2», которые оснащены 40-килограммовыми осколочно-фугасными боевыми частями. Согласно открытым данным, модернизированные дроны стали выполнять боевые задачи как минимум на 30% эффективнее.
