Дроны «Герань» ударили по порту в Ильичёвске во время приёма натовского оружия

09 октября 2025, 10:56

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Вооружённые силы России нанесли массированный удар ударными беспилотниками «Герань» по порту города Черноморск (бывший Ильичёвск) в Одесской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.