Котёл для ВСУ под Покровском, агония Северска и решающий штурм Константиновки: последние новости СВО
Российская армия развивает успех на нескольких ключевых направлениях специальной военной операции. Наиболее значительное продвижение отмечено в Запорожской области и на Донбассе, где завершается формирование котла вокруг группировки ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направлениеНа южном участке фронта, в зоне ответственности группировки «Днепр», идут напряженные бои за Степногорск. Российские подразделения ведут наступление, охватывая с флангов ключевой опорный пункт ВСУ в районе завода «Бердянские колбасы». Пока основная битва за этот объект еще предстоит. Северо-восточнее, в полосе действий группировки «Восток», ситуация развивается более стремительно. Выйдя к оборонительному рубежу ВСУ по реке Янчур, российские части незамедлительно перешли к его штурму.
Поступили официальные подтверждения о взятии под контроль Нововасильевки. Широкий фронт наступления позволяет ожидать скорого прорыва этой линии обороны, что откроет возможность для удара в тыл запорожской группировке ВСУ. В районе Ивановки продолжаются бои за северные окраины. После их полного зачистки откроется путь на Гавриловку и в тыл Новопавловской группировке противника.
ВСУ минируют магазины автоматов и начиняют патроны тротилом
Покровское направлениеНа Покровском участке российские войска заканчивают ликвидацию тактического «кармана» восточнее Казацкого, который образовался после неудачной контратаки ВСУ. Продолжается методичное продвижение южнее Червоного Лимана. Основные события разворачиваются в агломерации Покровск-Мирноград. В Покровске практически освобождены микрорайоны «Шахтёрский» и «Лазурный». Несмотря на то, что противник еще удерживает отдельные высотные здания, его организованное сопротивление в южной части города сломлено.
Одновременно с этим российские подразделения почти полностью очистили северо-западную промзону и наступают в сторону Гришино. Им навстречу движутся части 51-й армии. На Добропольском выступе продолжается штурм украинского укрепрайона Владимировка — Шахово — Святогоровка. Цель — перерезать ключевую логистическую артерию ВСУ, проходящую по восточному берегу реки Казённый Торец, и взять под контроль стратегически важную Никаноровку, где идут ожесточенные бои.