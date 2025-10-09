Достижения.рф

Котёл для ВСУ под Покровском, агония Северска и решающий штурм Константиновки: последние новости СВО

Российская армия развивает успех на нескольких ключевых направлениях специальной военной операции. Наиболее значительное продвижение отмечено в Запорожской области и на Донбассе, где завершается формирование котла вокруг группировки ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».



Запорожское направление

На южном участке фронта, в зоне ответственности группировки «Днепр», идут напряженные бои за Степногорск. Российские подразделения ведут наступление, охватывая с флангов ключевой опорный пункт ВСУ в районе завода «Бердянские колбасы». Пока основная битва за этот объект еще предстоит. Северо-восточнее, в полосе действий группировки «Восток», ситуация развивается более стремительно. Выйдя к оборонительному рубежу ВСУ по реке Янчур, российские части незамедлительно перешли к его штурму.

Поступили официальные подтверждения о взятии под контроль Нововасильевки. Широкий фронт наступления позволяет ожидать скорого прорыва этой линии обороны, что откроет возможность для удара в тыл запорожской группировке ВСУ. В районе Ивановки продолжаются бои за северные окраины. После их полного зачистки откроется путь на Гавриловку и в тыл Новопавловской группировке противника.
ВСУ минируют магазины автоматов и начиняют патроны тротилом

Покровское направление

На Покровском участке российские войска заканчивают ликвидацию тактического «кармана» восточнее Казацкого, который образовался после неудачной контратаки ВСУ. Продолжается методичное продвижение южнее Червоного Лимана. Основные события разворачиваются в агломерации Покровск-Мирноград. В Покровске практически освобождены микрорайоны «Шахтёрский» и «Лазурный». Несмотря на то, что противник еще удерживает отдельные высотные здания, его организованное сопротивление в южной части города сломлено.

Одновременно с этим российские подразделения почти полностью очистили северо-западную промзону и наступают в сторону Гришино. Им навстречу движутся части 51-й армии. На Добропольском выступе продолжается штурм украинского укрепрайона Владимировка — Шахово — Святогоровка. Цель — перерезать ключевую логистическую артерию ВСУ, проходящую по восточному берегу реки Казённый Торец, и взять под контроль стратегически важную Никаноровку, где идут ожесточенные бои.
Константиновское направление

На Константиновском направлении подтверждается серьезное продвижение российских войск в районе Иванополья. Развивается наступление и по дороге на Бересток. Таким образом, штурм Константиновки ведется сразу с двух направлений, и ситуация для гарнизона ВСУ становится критической.

Северное направление

На Северском участке российские войска продолжают штурмовые действия с севера и юга, постепенно вытесняя противника непосредственно к городской черте Северска. Судьбу города предопределит исход боев за Ямполь, более половины которого уже контролируется ВС РФ. На Лиманском направлении также зафиксированы тактические успехи в районе Дробышево и Новосёловки. Западнее Заречного войска ВС РФ заняли важную балку Кронштадт и прилегающие территории, расширяя контролируемую зону.

Купянское направление

Наиболее тяжелая для ВСУ обстановка складывается на Купянском участке. Бои идут за каждый метр, но российские войска неуклонно продвигаются вперед. После полного освобождения Купянска и всего Заосколья следующим логичным шагом станет удар в тыл Большебурлукской группировке ВСУ. Этому способствует и активность российских войск в Волчанске, где бои идут уже в южной части города с целью создания плацдарма для дальнейшего освобождения Харьковской области.
