«На Родине меня ждут пытки»: Осуждённый в России украинец боится депортации
Ожидающий депортации украинец просится на СВО из страха пыток и смерти в ВСУ
Гражданин Украины, осуждённый в России, попросил не депортировать его на родину. Мужчина сообщил, что опасается мобилизации в Вооружённые силы Украины, а также преследований и пыток. Подробности сообщает РИА Новости.
Чертановский суд Москвы ранее приговорил этого человека к восьми годам колонии по статьям о вымогательстве и незаконном лишении свободы. После отбытия наказания его должны были выслать из России.
Из-за отсутствия взаимодействия между странами мужчина долгое время находится в центре для мигрантов в Ивановской области. Он безуспешно пытался получить убежище в России, а в суде заявил, что боится возвращаться на Украину.
По его словам, возвращение грозит ему участием в боевых действиях на стороне ВСУ, преследованиями и смертью. Мужчина назвал себя пророссийски настроенным беженцем, заявил о поддержке России в Донецке и выразил желание участвовать в СВО.