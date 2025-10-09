«На Родине меня ждут пытки»: Осуждённый в России украинец боится депортации

09 октября 2025, 10:16

Ожидающий депортации украинец просится на СВО из страха пыток и смерти в ВСУ

Фото: Istock/Olena Bartienieva

Гражданин Украины, осуждённый в России, попросил не депортировать его на родину. Мужчина сообщил, что опасается мобилизации в Вооружённые силы Украины, а также преследований и пыток. Подробности сообщает РИА Новости.





Чертановский суд Москвы ранее приговорил этого человека к восьми годам колонии по статьям о вымогательстве и незаконном лишении свободы. После отбытия наказания его должны были выслать из России.



Из-за отсутствия взаимодействия между странами мужчина долгое время находится в центре для мигрантов в Ивановской области. Он безуспешно пытался получить убежище в России, а в суде заявил, что боится возвращаться на Украину.

