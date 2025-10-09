ВСУ минируют магазины автоматов и начиняют патроны тротилом

09 октября 2025, 08:01

Фото: iStock/Irina Piskova

Украинские боевики применяют опасные тактики, устанавливая взрывные устройства в снаряжение и боеприпасы. Оператор разведывательного дрона с позывным «Дамбо» из группировки войск «Восток» сообщил об этом тревожном факте. Об этом пишет РИА Новости.