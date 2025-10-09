ВСУ минируют магазины автоматов и начиняют патроны тротилом
Украинские боевики применяют опасные тактики, устанавливая взрывные устройства в снаряжение и боеприпасы. Оператор разведывательного дрона с позывным «Дамбо» из группировки войск «Восток» сообщил об этом тревожном факте. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, противник минирует различные вещи, включая сумки и бронежилеты. Даже магазины с патронами могут содержать тротил. Эти методы представляют серьезную угрозу для бойцов. Тактика противника вызывает особую настороженность среди военных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
