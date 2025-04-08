«Дроны под каждым кустом»: боец СВО рассказал, как освобождали Успеновку

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Командир роты Давид Хачатурян рассказал, как ВС РФ освобождали населенный пункт Успеновка, взятие которого позволяет продолжить окружение Красноармейска (укр. — Покровск) в ДНР. По его словам, самой серьезной опасностью стали БПЛА, прятавшиеся в засаде. Российские военные прозвали их «ждунами».
«Они сидят, «ждуны» везде, они под каждым кустом у них сидят. <…> Они работают через датчик движения. Прошли люди элементарно, [их] заметил датчик движения, и тут же [дроны] поднимаются и начинают атаковать», — поделился командир в беседе с «Известиями».Вместе с тем успешно бьют врага и создают ему куда больше проблем российские операторы БПЛА. Военкор RT Анна Долгарева пообщалась с операторами дронов на Красноармейском направлении и выяснила, что помогает им выполнять поставленные задачи. К примеру, операторы новейшего ударного коптера «Молния-2» вообще не находятся на самой передовой, так как российский беспилотник преодолевает внушительные расстояние и с легкостью уничтожает технику ВСУ.
«Сегодня надо работать не так, как вчера. Например, раз в две недели противник меняет частоты, соответственно, мы должны подстраивать РЭБ, и это тянет за собой цепочку других решений. Чуть ли не каждый день что-то новое. Поэтому, когда мы сбиваем дрон противника, мы его детально изучаем», — поделился разведчик Ронин.Читайте также:
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