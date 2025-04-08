ВС США покинут ключевой хаб поддержки Украины в польской Ясенке

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США приступили к вывозу военной техники и персонала из района аэропорта Ясенка в Польше. Об этом сообщается на сайте американского командования в Европе и Африке.
«Армия США в Европе и Африке объявляет о запланированной передислокации военного оборудования и персонала из Ясенки», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что такое решение было принято после многомесячной оценки и планирования. Технику и персонал планируют в другое место, но в пределах польской территории.
Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что ВС США, выводимые из Ясенки, останутся на территории страны.
Американские войска оказались в Ясенке сразу после начала российской спецоперации. На протяжении трех лет пункт является логистическим хабом, через который проходит большинство вооружения стран НАТО для Украины.
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