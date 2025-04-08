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ВСУ отчаянно пытаются удержать контроль хотя бы над небольшим участком Суджанского района Курской области, перебрасывая все новых и новых солдат на это направление. Об этом сообщает Pravda.Ru. При этом ВС РФ продолжаются методично зачищать приграничные территории от сил противника.
«Подразделения ВДВ армии России зачистили окрестности села Басовка, уничтожив здесь разрозненные группы врага. Из Юнаковки к Олешне ВСУ попытались перебросить штурмовиков. Операторы БПЛА уничтожили личный состав и военную технику националистов. Подразделения морской пехоты «Севера» продолжают зачистку лесополос в районе госграницы», — отмечает издание.В то же время российская артиллерия разгромила укрепления ВСУ в Херсонской области. Как пишут argumenti.ru, отличились минометчики и бойцы гвардейского соединения ВДВ и операторы БПЛА «ZALA» 18-ой общевойсковой армии. Получив оперативную информацию с дронов, артиллеристы ударили по пехоте и технике ВСУ на правом берегу Днепра.
«Работы у нас стало очень много, дежурим круглые сутки у орудий. У нас задача, как только поступила команда, 30 секунд — и мина пошла. Цели стандартные — техника, укрепы, блиндажи противника», — цитируют в материале командира минометной батареи с позывным «Татарин».Читайте также:
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