Стало известно, чего добиваются ВС РФ в Сумской области

Фото: iStock/Anna_Anikina
Недавнее продвижение ВС РФ почти на 10 километров вглубь Сумской области обусловлено намерением создать буферную зону. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, Россия хочет лишить киевский режим возможности продолжать попытки наступления в Белгородской и Курской областях. Кнутов считает, что в будущем безопасный коридор может быть расширен вплоть до 70 километров, чтобы ВСУ не могли использовать БПЛА с ретрансляторами.
Стало известно, что происходит на Курско-Сумском направлении
ВС РФ начали штурмовать последние позиции ВСУ в Курской области
Зачистки в курском приграничье, контроль на покровском направлении и взятие Катериновки: последние новости СВО на 8 апреля
«При благоприятных обстоятельствах российские войска продвинутся и на других участках фронта для того, чтобы создать коридор глубиной 40 и более километров. Это необходимо, чтобы нейтрализовать действия украинских дронов с ретрансляторами, радиус действия которых составляет примерно 40 км, а также ограничить использование американских «Хаймарсов» с дальностью около 80 км», — пояснил военный эксперт.Читайте также:
Стало известно, что происходит на Курско-Сумском направлении
ВС РФ начали штурмовать последние позиции ВСУ в Курской области
Зачистки в курском приграничье, контроль на покровском направлении и взятие Катериновки: последние новости СВО на 8 апреля
Данил Пономарев