Жители Анапы, Туапсе и Геленджика услышали «мерзкие звуки мопедов» на фоне взрывов в небе
Украинские беспилотники атаковали Кубань. Над Анапой, Туапсе и Геленджиком прогремела серия взрывов, сообщает Telegram-канал SHOT.
Местные жители рассказали, что слышали около десяти взрывов в разных районах черноморского побережья. Очевидцы наблюдали яркие вспышки в небе, которые сопровождались «мерзкими звуками мопедов». Такое глухое жужжание характерно для низколетящих дронов.
Согласно материалу, больше всего громких хлопков раздалось неподалеку от Анапы, Туапсе и Геленджика. Однако официальной информации о пострадавших и разрушениях в настоящий момент нет.
По предварительной информации, средства противовоздушной обороны уничтожают украинские БПЛА. В ночь на 16 апреля пресс-служба Росавиации сообщала, что в аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на взлёт и посадку самолётов. Отмечалось, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
