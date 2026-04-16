SHOT: В Сочи раздались взрывы со стрельбой, воет сирена воздушной опасности
Над Сочи прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал SHOT.
Очевидцы рассказали, что с трех часов ночи по всему побережью Сочи воет сирена воздушной опасности. Местные жители слышали от пяти до семи взрывов в разных районах города, они также видели вспышки со стороны Чёрного моря на фоне звуков стрельбы. Пресс-служба Росавиации подтвердила, что в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
По предварительным сведениям, системы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.
Ранее «Радио 1» передавало, что жители Анапы, Туапсе и Геленджика услышали «мерзкие звуки мопедов», которыt сопровождались громкими хлопками в небе. К настоящему моменту люди насчитали около десяти взрывов.
