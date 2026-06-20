Появились новые подробности боев за Константиновку
Российские военнослужащие за минувшие сутки взяли под контроль 94 здания в Константиновке в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, активные наступательные действия в населенном пункте ведут штурмовые группы группировки войск «Юг». Сейчас в юго-западной части города продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ.
Там же противник потерял 95 человек из личного состава, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс.
Ранее Минобороны отчиталось об отражении массированной ночной атаки беспилотников. По данным ведомства, силы ПВО сбили 187 БПЛА самолетного типа над 12 регионами страны.
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