Опубликовано видео прорывы через стену огня ВСУ русского БТР-80 в Урожайном

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Видеозаписи дерзкого прорыва российского бронетранспортера БТР-80 через густую артиллерийскую обстановку ВСУ в Урожайном были опубликованы военными корреспондентами Telegram-канала «Военное дело». На записи видно, как бронетранспортер, защищенный козырьком, игнорирует атаку противника и несется к позициям ВСУ.
«Выдерживает одно попадание, затем идут еще три промаха из гранатометов», — восхитились авторы публикации.
Напомним, что несколько месяцев назад стала известна история с «Алешей», произошедшая на одном из участков Северо-Восточного фронта. Боевая машина российских вооруженных сил столкнулась с восемью единицами техники противника, включая танки.
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Артем Кузьмин