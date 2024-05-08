Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне СВО

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне спецоперации.
Арман Сольден работал в агентстве Agence France-Presse (AFP), пишет ТАСС. По словам Пескова, Кремль не обладает данными о смерти журналиста под Артемовском.
Как уточнил представитель Кремля, Россия не может проводить расследование произошедшего и нужно обращаться к украинской стороне.
В мае прошлого года Agence France-Presse заявило, что в районе Артемовска погиб их сотрудник Арман Сольден. Он отвечал за видеосъемку. По их данным, журналист оказался под обстрелом в районе Часова Яра.
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Как уточнил представитель Кремля, Россия не может проводить расследование произошедшего и нужно обращаться к украинской стороне.
В мае прошлого года Agence France-Presse заявило, что в районе Артемовска погиб их сотрудник Арман Сольден. Он отвечал за видеосъемку. По их данным, журналист оказался под обстрелом в районе Часова Яра.
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Алёна Самарева