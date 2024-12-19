Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Дроны ВСУ атаковали атаковали нефтебазу под Ростовом

Дроны ВСУ атаковали атаковали нефтебазу под Ростовом

Mash: дроны ВСУ атаковали нефтебазу «НЗНП» под Ростовом
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Беспилотники Вооруженных сил Украины совершили атаку на нефтебазу «НЗНП» в Новошахтинске Ростовской области. Об этом рассказали в Mash.
«Беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу «НЗНП» в Новошахтинске Ростовской области», — передает telegram-канал.

Как рассказали местные жители, на базе начался пожар. По предварительным данным, возгорание случилось из-за падения обломков беспилотника. На данный момент в регионе средства ПВО уничтожили уже минимум девять дронов ВСУ.



Также сообщается об атаке БПЛА на аэродромы в Таганроге и Батайске. ​По ним ​работает ПВО.

Читайте также:

Из Одессы запущены крылатые ракеты «Нептун» в сторону Крыма

Зеленский и Макрон обсудили потенциальное размещение иностранных войск на Украине

ЦРУ: убийство Кириллова может вызвать «обратный» эффект для мирных переговоров
#пожар
#бпла
#возгорание
#всу
#пво
ВСУ атаковали два жилых дома и шесть автомобилей в Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали два жилых дома и шесть автомобилей в Белгородской области
19 декабря 2024, 03:20

Фото: iStock/NiseriN

После атаки беспилотников ВСУ на Белгородскую область были повреждены два жилых дома и шесть автомобилей. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как написал Гладков в своем telegram-канале, пострадавшие дома находятся в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа. После сброса с БПЛА взрывных устройств в первом помещении выбило стекла, а также поврежден забор. Во втором доме осколками посечено ограждение. К тому же из-за атаки повреждено пять автомобилей.

Еще одна машина пострадала в хуторе Бабка Валуйского округа. Там после атаки у легкового автомобиля посечен кузов. В посёлке Пятницкое Волоконовского района после детонации дрона повреждение получила кровля сельхозпредприятия. Ущерб атак уточняется.

Читайте также:

Дроны ВСУ атаковали атаковали нефтебазу под Ростовом

Из Одессы запущены крылатые ракеты «Нептун» в сторону Крыма

Зеленский и Макрон обсудили потенциальное размещение иностранных войск на Украине
#пострадавшие
#бпла
#дома
#ущерб
#всу
#дроны
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский и Макрон обсудили потенциальное размещение иностранных войск на Украине
19 декабря 2024, 02:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили потенциальное размещение иностранных войск на Украине. Этим поделился Зеленский в своем telegram-канале.
«Продолжили проработку инициативы президента Макрона о присутствии на Украине сил, которые могут способствовать стабилизации на пути к миру», — заявил Зеленский.

По словам Зеленского, президент Франции проинформировал его о своих коммуникациях с другими партнерами для скорейшего достижения мира. Встреча была оценена как продуктивная.

Также Макрон пообещал Зеленскому подготовить во Франции очередную бригаду ВСУ. Зеленский поделился своими надеждами на то, что другие сторонники киевского режима последуют примеру президента республики.

Читайте также:

Из Одессы запущены крылатые ракеты «Нептун» в сторону Крыма

ЦРУ: убийство Кириллова может вызвать «обратный» эффект для мирных переговоров

В США заявили о готовности России и Украины к переговорам
#встреча
#всу
#зеленский
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Из Одессы запущены крылатые ракеты «Нептун» в сторону Крыма
19 декабря 2024, 02:03

Фото: iStock/bpawesome

ВСУ выпустили крылатые ракеты «Нептун» из Одесской области в сторону Крыма. Об этом пишет «Военный обозреватель».
«Зафиксирован старт четырех ракет «Нептун». Ракеты летят в сторону Крыма», — передает telegram-канал.

Как отмечает telegram-канал «ЧП.Севастополь», на данный момент в регионе объявлена ракетная опасность. Движение морского пассажирского транспорта было приостановлено.

Читайте также:

ЦРУ: убийство Кириллова может вызвать «обратный» эффект для мирных переговоров

На Западе оценили шансы Зеленского победить на выборах

В США заявили о готовности России и Украины к переговорам
#опасность
#севастополь
#ракеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЦРУ: убийство Кириллова может вызвать «обратный» эффект для мирных переговоров
19 декабря 2024, 00:06

Фото: iStock/Diy13

В ЦРУ считают, что убийство начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерала-лейтенанта Игоря Кириллова может вызвать обратный эффект на переговоры России и Украины. Этим поделились в The New York Times.
Как отметил экс- глава резидентуры ЦРУ Дуглас Лондон, убийство Кириллова внесет «психологический эффект», но на боеспособность российской армии никак не скажется. Такие действия киевской власти бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф назвал ошибочными. По его словам, если Украина не будет осторожной, то тогда обозленные россияне откажутся от мирных переговоров.

Ранее «Радио 1» сообщало, что служба безопасности Украины причастна к убийству российского генерала Игоря Кириллова.

Читайте также:

«Be careful!»: Медведев отреагировал на статью The Times о Кириллове

В Кремле рассказали о реакции Путина на гибель Кириллова

«Работал по заданию Украины»: что рассказал исполнитель убийства Кириллова
#убийство
#гибель
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе оценили шансы Зеленского победить на выборах
Ирландский журналист Чей Боуз: у Зеленского низкие шансы победить на выборах
18 декабря 2024, 21:50

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Если выборы на Украине состоятся, то у Владимира Зеленского низкие шансы на победу, считает журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсетях.
«Диктатор Зеленский демонстрирует свои шансы на победу на выборах (если бы они были) на Украине», — посмеялся Боуз.

Публицист прикрепил к посту снимок Зеленского, где тот комично позирует.

Полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года, однако политик узурпировал власть в стране, воспользовавшись военным положением. Кроме того, он запретил диалог с Россией на законодательном уровне, заявляя при этом о так называемой «формуле мира».

Перед этим в США рассказали к чему готовы Россия и Украина.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Как отмечал президент России Владимир Путин, киевский режим занимался геноцидом мирных граждан Донбасса на протяжении восьми лет.

Читайте также:

Зеленский приехал в Брюссель на переговоры с партнерами

В США рассказали, что нужно Киеву для переговоров с Россией

«Назойливый гонец от Путина»: советник Зеленского жестко отозвался об Орбане
#мир
#украина
#выборы
#владимир зеленский
#сша
#новости
#война
#сво
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили о готовности России и Украины к переговорам
Fox News: Россия и Украина готовы к переговорам об урегулировании конфликта
18 декабря 2024, 21:34

Фото: istockphoto/Diy13

Россия и Украина готовы к диалогу по урегулированию кризиса, заявил журналистам Fox News будущий спецпосланник новоизбранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог.
«Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», — прокомментировал он.
Республиканцы во главе с Дональдом Трампом придут к власти 20 января 2025 года. Одним из обещаний будущего хозяина Белого дома было урегулирование конфликта на Украине «за сутки».

Эксперты скептически отнеслись к словам политика, однако предположили, что переговоры сторон могут состояться уже на следующий день после инаугурации Трампа, то есть 21 января.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу российского лидера Владимира Путина.

Читайте также:

Бойцы ВС РФ водрузили флаг России в одном из населенных пунктов в ДНР

FT связала убийство Кириллова с огромной властью СБУ на Украине

На Украине не верят, что Запад отправит туда миротворцев в ближайшее время
#мир
#украина
#россия
#сша
#война
#сво
#конфликт
#переговоры
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы ВС РФ водрузили флаг России в одном из населенных пунктов в ДНР
Рогов: ВС РФ водрузили триколор в селе Успеновка в ДНР, завершается зачистка
18 декабря 2024, 21:03

Фото: istockphoto/rarrarorro

Российские военные завершают зачистку в Успеновке, южней Курахово в Донбассе, проинформировал РИА Новости представитель Общественной палаты Владимир Рогов.
«Наши войска заканчивают зачистку Успеновки. В селе наши бойцы уже водрузили флаг России, тем самым символично подчеркнув, что очередной населенный пункт вернулся в родную гавань», — прокомментировал он.
По словам Рогова, противник бежал в результате слаженных действий бойцов ВС РФ.

Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ попытались ударить по Бердянску и Токмаку Запорожской области.

Донбасс, Запорожская и Херсонская области, а также Луганская народная республика стали российскими субъектами в результате сентябрьского референдума 2022 года.

Читайте также:

Зеленский приехал в Брюссель на переговоры с партнерами

Ростовскую область атаковали 10 ракет ВСУ

Участникам СВО из Подмосковья помогли получить удостоверения ветеранов боевых действий
#мир
#россия
#война
#украина
#сво
#конфликт
#новости
#вс рф
#владимир рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
FT связала убийство Кириллова с огромной властью СБУ на Украине
18 декабря 2024, 20:46

Игорь Кириллов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Служба безопасности Украины (СБУ), как прямой наследник КГБ СССР, причастна к убийству российского генерала Игоря Кириллова и является одной из наиболее разветвленных организаций. Об этом пишет Financial Times в своем материале «Огромная шпионская организация, стоящая за смертью российского генерала».
«…Стоит за диверсиями, кибератаками, а также убийствами высокопоставленных лиц на российской территории», — уточняют авторы статьи.
СБУ не признала, что причастна к теракту, однако журналистские источники издания, по утверждению Financial Times, говорят об обратном. Известно, что украинское ведомство за день до взрыва предъявило офицеру ВС РФ обвинения.

Игорь Кириллов погиб на Рязанском проспекте столицы накануне во вторник, 17 декабря. Подозреваемых задержали, идет расследование.

Читайте также:

«Be careful!»: Медведев отреагировал на статью The Times о Кириллове

В Кремле рассказали о реакции Путина на гибель Кириллова

«Работал по заданию Украины»: что рассказал исполнитель убийства Кириллова
#мир
#украина
#сбу
#теракт
#убийство
#новости
#война
#сво
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский приехал в Брюссель на переговоры с партнерами
18 декабря 2024, 20:26

Фото: istockphoto/Tanaonte

Владимир Зеленский в Брюсселе на переговорах с партнерами. Об этом украинский политик проинформировал в Telegram-канале.
«Европе нужна мощная позиция ради надежного мира», — сказано в сообщении.
Зеленский подчеркнул, что фундаментальная проблема завершения конфликта на Украине касается европейской стороны. По его словам, нужна скоординированная и эффективная работа стран Европы.

Глава киевского режима готов провести встречи с руководством НАТО, Чехии, Польши, Нидерландов, Дании, Италии, Германии и Франции.

Перед этим представитель администрации США Майкл Карпентер говорил о том, что украинской стороне необходим так называемый «рычаг давления» для диалога с Россией.

Читайте также:

ВСУ попытались атаковать Бердянск и Токмак ракетами Storm Shadow

«Назойливый гонец от Путина»: советник Зеленского жестко отозвался об Орбане

В Венгрии рассказали, как приход Трампа повлиял на ЕС
#мир
#украина
#война
#сво
#конфликт
#ес
#новости
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате