Дроны ВСУ атаковали атаковали нефтебазу под Ростовом

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Беспилотники Вооруженных сил Украины совершили атаку на нефтебазу «НЗНП» в Новошахтинске Ростовской области. Об этом рассказали в Mash.
«Беспилотники ВСУ попытались атаковать нефтебазу «НЗНП» в Новошахтинске Ростовской области», — передает telegram-канал.
Как рассказали местные жители, на базе начался пожар. По предварительным данным, возгорание случилось из-за падения обломков беспилотника. На данный момент в регионе средства ПВО уничтожили уже минимум девять дронов ВСУ.
Также сообщается об атаке БПЛА на аэродромы в Таганроге и Батайске. По ним работает ПВО.
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Иван Мусатов