Из Одессы запущены крылатые ракеты «Нептун» в сторону Крыма

Фото: iStock/bpawesome
ВСУ выпустили крылатые ракеты «Нептун» из Одесской области в сторону Крыма. Об этом пишет «Военный обозреватель».
«Зафиксирован старт четырех ракет «Нептун». Ракеты летят в сторону Крыма», — передает telegram-канал.
Как отмечает telegram-канал «ЧП.Севастополь», на данный момент в регионе объявлена ракетная опасность. Движение морского пассажирского транспорта было приостановлено.
Читайте также:
ЦРУ: убийство Кириллова может вызвать «обратный» эффект для мирных переговоров
На Западе оценили шансы Зеленского победить на выборах
В США заявили о готовности России и Украины к переговорам
Иван Мусатов