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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что боевики Вооруженных сил Украины атаковали четыре населенных пункта в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в Белгородском районе, недалеко от села Ясные Зори, дрон атаковал движущийся автомобиль, водитель остался цел, а машина получила повреждения. В Грайворонском муниципальном округе беспилотник произвел удар по комбайну, работающему в поле, в результате чего у транспортного средства были повреждены радиатор и жатка.
Помимо этого, в селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки FPV-дрона был поврежден социальный объект, второй беспилотник атаковал котельную, а в городе Шебекино БПЛА повредил многоквартирный дом.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Помимо этого, в селе Вязовое Краснояружского района в результате атаки FPV-дрона был поврежден социальный объект, второй беспилотник атаковал котельную, а в городе Шебекино БПЛА повредил многоквартирный дом.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Дарья Осипова