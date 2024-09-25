Пленный ВСУ заявил, что его обманом отправили в Курскую область с наркоманами

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Украинский военнопленный на видео, опубликованном Министерством обороны РФ, сообщил, что командование Вооруженных сил Украины отправило его в Курскую область обманом, а проводники были под наркотиками, пишет РИА Новости.
По его словам, во время минометного обстрела украинские военные зашли в подвал одного из домов. Он отметил, что старшие ушли вперед сами по себе.
По его словам, они должны были довести украинских бойцов до назначенного места и рассадить их. Сергей Бутенко добавил, что, грубо говоря, солдат в таком случае просто отправили на верную смерть «с какими-то торчками». Помимо этого, командование ВСУ перед отправкой под Курск заявило военнослужащим, что они будут стоять на границе.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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«Да они под наркотой были, им по барабану было, как идти. Они накурились травы, просто вперед ушли, и все, а нам сказали: "Сидите в подвале"», — рассказал Бутенко.
По его словам, они должны были довести украинских бойцов до назначенного места и рассадить их. Сергей Бутенко добавил, что, грубо говоря, солдат в таком случае просто отправили на верную смерть «с какими-то торчками». Помимо этого, командование ВСУ перед отправкой под Курск заявило военнослужащим, что они будут стоять на границе.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
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Дарья Осипова