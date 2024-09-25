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Украинские военные в Селидове на красноармейском направлении были взяты бойцами ВС России в клещи. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Селидово взято в клещи с трех сторон», — отметили в силовых структурах.
Помимо этого, там сообщили, что одним из важных маневров на пути к окружению города стало отсечение трассы Цукурино — Селидово. Отмечается, что это позволило разрезать крупный логистический узел.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее стало известно, что населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль ВС России.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова