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В Белгородской области мошенники угрожают предприятиям снарядами для получения денег

Гладков: шебекинские предприятия получают письма с угрозами обстрелов
25 сентября 2024, 10:01
Фото: iStock/N-sky

Фото: iStock/N-sky

Предприятия города Шебекино начали получать письма с требованием заплатить, чтобы не «прилетали снаряды». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, Россия сталкивается с врагом не только в результате обстрелов. Он подчеркнул, что противник также пытается действовать против нас в информационной сфере.

«Например, шебекинские предприятия вчера начали получать письма, содержание которых сводится к одному: не хочешь, чтобы на твою территорию прилетали снаряды, заплати. Безусловно, это мошенники», — пояснил он.



Гладков призвал руководителей предприятий, получивших такие письма, немедленно обращаться в полицию.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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На Украине раскрыли условие прекращения огня в конфликте с Россией
AP: в Киеве назвали невозможность вторжения условием прекращения огня с Россией
25 сентября 2024, 10:19

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина готова согласиться на прекращение огня при условии, если будет обеспечена «невозможность вторжения» в страну со стороны РФ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на советников украинского лидера Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады.
Отмечается, что другое соглашение не пойдет на пользу будущему страны и не будет «чтить» потери в ходе противостояния. Согласно информации источника, украинские власти уже отвергли инициативы КНР и Индии полагая, что они на время остановят конфликт.

В офисе Владимира Зеленского утверждают, что такое развитие событий приведет лишь к заморозке ​военных действий.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Пленный ВСУ заявил, что его обманом отправили в Курскую область с наркоманами
25 сентября 2024, 10:10

Фото: istock/Prostock-Studio

Украинский военнопленный на видео, опубликованном Министерством обороны РФ, сообщил, что командование Вооруженных сил Украины отправило его в Курскую область обманом, а проводники были под наркотиками, пишет РИА Новости.
По его словам, во время минометного обстрела украинские военные зашли в подвал одного из домов. Он отметил, что старшие ушли вперед сами по себе.

«Да они под наркотой были, им по барабану было, как идти. Они накурились травы, просто вперед ушли, и все, а нам сказали: "Сидите в подвале"», — рассказал Бутенко.

По его словам, они должны были довести украинских бойцов до назначенного места и рассадить их. Сергей Бутенко добавил, что, грубо говоря, солдат в таком случае просто отправили на верную смерть «с какими-то торчками». Помимо этого, командование ВСУ перед отправкой под Курск заявило военнослужащим, что они будут стоять на границе.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

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Котел для ВСУ под Курском, освобождение Украинска и «прорыв» в Судже: последние новости СВО
25 сентября 2024, 09:59

Фото: istockphoto/MikeMareen

Российские войска вытесняют ВСУ из окрестностей Курска. Противник оставляет позиции, вопреки приказам командования. Ожесточенные боевые действия также развернулись под Угледаром, который, по прогнозам военных корреспондентов, вскоре перейдет под контроль ВС РФ. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».

Курская область


ВСУ оставляют позиции в Курской области из-за активных действий российской армии. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что его подразделением зафиксировано, как сразу 60 человек решили бежать от ВС РФ, при этом действия солдат не были согласованы с командованием.
Кроме того, военнослужащие ВДВ захватили танк ВСУ Т-64 и нанесли серьезный урон живой силе противника.

При этом, по словам Алаудинова, в Курской области ВСУ были организованы лагеря, где практикуются расстрелы мирных граждан.

«У нас есть видеозаписи и все доказательства, как происходят расстрелы. Мы знаем о концлагерях, куда стягиваются местные жители», — рассказал командир «Ахмата».
В Кореневском районе ВСУ удерживают позиции в Ольговке, где по пехоте противника отработали операторы БПЛА. В районе Любимовки продолжаются бои, а по Толстому Лугу наносит удары российская авиация. На трассе Рыльск - Суджа поражена ББМ ВСУ. В Судже операторы дронов атакуют объекты связи противника, а в Черкасском Поречном и Мартыновке наносятся удары по местам концентрации украинских формирований.

На фоне успеха российских войск противник публикует информацию в телеграм-каналах о том, что в Судже произошел новый прорыв, однако это не является действительностью.

​Фото: istockphoto/aapsky

Донецкое направление


Военные действия в Донецкой Народной Республике охватывают всю линию фронта, но сейчас основной акцент сделан на Угледар, который вскоре, вероятно, окажется под контролем России, пишет телеграм-канал «Два майора».

По информации портала, в город уже прибыли штурмовые отряды Вооружённых сил РФ. Forbes сообщает, что 72-я бригада ВСУ может быть окружена в этом районе.

По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, противник, который сейчас находится в Угледаре, запрашивает у своего командования «помощь по выходу из города». Основной маршрут для отступления ВСУ – дорога на Богоявленку находится под огневым контролем российских войск. Параллельно идёт боевая работа по дистанционному минированию путей отхода через поля.

Также ВС РФ удалось освободить село Желанное Второе на Покровском направлении, продолжается движение вдоль реки Волчья. Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает о продвижении армии России в Цукурино.


Харьковское направление


В Харьковской области российские силы продолжают продвижение к реке Оскол. Действующие власти региона объявили эвакуацию в нескольких населённых пунктах Боровской общины.

Купянское направление


Российские силы добрались до окраин Кругляковки, расположенной на Купянском направлении. Однако это информация официально не подтверждена. По словам ряда военкоров, сражения за Кругляковку продолжаются уже несколько недель. Этот населенный пункт играет критически важную роль для достижения успеха и дальнейшего продвижения к Купянску. Отмечается, что Кругляковка находится на левом берегу, тогда как Сеньков уже на правом. Между ними имеется мост. Если ВС РФ удастся перейти его на западный берег, движение в сторону Купянска станет неизбежным.

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Пушилин заявил об освобождении Украинска в ДНР
25 сентября 2024, 09:44

Фото: сайт Кремля

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные освободили населенный пункт Украинск. Об этом пишет ТАСС.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. По словам Пушилина, красноармейское (покровское) направление крайне важно. Он отметил, что сейчас идет успешное продвижение за Красногоровку.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Силовики сообщили, что ВСУ в Селидове оказались в «клещах»
ТАСС: ВСУ в Селидове были взяты бойцами ВС России в клещи
25 сентября 2024, 09:30

Фото: iStock/olegda88

Украинские военные в Селидове на красноармейском направлении были взяты бойцами ВС России в клещи. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Селидово взято в клещи с трех сторон», — отметили в силовых структурах.

Помимо этого, там сообщили, что одним из важных маневров на пути к окружению города стало отсечение трассы Цукурино — Селидово. Отмечается, что это позволило разрезать крупный логистический узел.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее стало известно, что населенный пункт Украинск в ДНР перешел под контроль ВС России.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#рф
#дроны
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ВСУ эвакуировали часть солдат из Угледара
ТАСС: украинские войска вывели часть группировки из Угледара
25 сентября 2024, 09:19

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска вывели часть солдат из Угледара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Согласно информации источника, оставшиеся бойцы украинской армии рассредоточились по Угледару, находясь в городских в укрытиях. Уточняется, что на данном направлении значительно сократилась интенсивность сопротивления ВСУ.

Источник в силовых структурах также заявил, что наиболее активными являются операторы БПЛА.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В США разработали метод для продолжения поставок оружия на Украину
Politico: Белый дом работает над отправкой Киеву оружия и техники на $ 5,9 млрд
25 сентября 2024, 09:15

Фото: iStock/icholakov

Во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Америку, Белый дом начал работать над планом Б» по поставкам дополнительной военной помощи Украине. Об этом информирует Politico.
В материале отмечается, что администрация американского лидера Джо Байдена разрабатывает план по расширению полномочий для отправки на Украину американского оружия и техники на сумму 5,9 миллиарда долларов до конца месяца, когда истекает срок финансирования.

Отмечается, что в рамках данного плана Пентагон сможет использовать личные запасы для быстрой отправки оружия и оборудования в страну. После этого эти средства будут направлены на замену отправленного оборудования в арсеналах США, однако такая практика прекратит свое действие с началом нового финансового года 1 октября. Администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой продлить его полномочия для выделения этих средств.

Указывается, что это новый обходной путь, благодаря которому Пентагон продолжит свои поставки оружия на Украину. Однако в рамках этого механизма Соединенные Штаты Америки не смогут предоставить Киеву новые типы оборудования, которые ранее не поставлялись.

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#пентагон
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Китай и Бразилия хотят возродить план по урегулированию конфликта на Украине
SCMP: Китай и Бразилия намерены возродить план урегулирования конфликта на Украине
25 сентября 2024, 08:52

Фото: iStock/daboost

Китай и Бразилия намерены провести 27 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу, в рамках которой поднимут вопрос своего мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом информирует издание South China Morning Post.
Отмечается, что данную встречу обещали посетить не менее 20 государств. В их число вошли Азербайджан, Египет, Кения, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд, ОАЭ и другие.

Примечательно, что участие представителей Соединенных Штатов и Европейского союза не планируется. Однако на данный момент остается неизвестным, на каком уровне состоится встреча.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Китайские бронеавтомобили заметили в зоне СВО
Китайские бронеавтомобили Hushi с дополнительной защитой заметили в зоне СВО
25 сентября 2024, 08:37

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Бронеавтомобили Hushi китайского производства заметили в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Уголок Ситха».
Уточняется, что бронеавтомобили используют ВС РФ. Hushi обладают дополнительной защитой от FPV-дронов и боеприпасов.

Кузов бронеавтомобиля прикрыт решетчатыми экранами, а над местом пулеметчика находится «мангал». Hushi способен развить скорость до 115 км в час по шоссе. Вес машины составляет 6,5 тонн, а двигатель обладает мощностью 200 лошадиных сил.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России впервые использовали беспилотники-носители, или так называемые «дроны-авианосцы» в зоне спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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