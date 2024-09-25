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Предприятия города Шебекино начали получать письма с требованием заплатить, чтобы не «прилетали снаряды». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, Россия сталкивается с врагом не только в результате обстрелов. Он подчеркнул, что противник также пытается действовать против нас в информационной сфере.
Гладков призвал руководителей предприятий, получивших такие письма, немедленно обращаться в полицию.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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«Например, шебекинские предприятия вчера начали получать письма, содержание которых сводится к одному: не хочешь, чтобы на твою территорию прилетали снаряды, заплати. Безусловно, это мошенники», — пояснил он.
Гладков призвал руководителей предприятий, получивших такие письма, немедленно обращаться в полицию.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова