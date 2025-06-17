Дроны ВСУ атаковали город Елец в Липецкой области
Украинские беспилотники атаковали город Елец в Липецкой области. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«ВСУ пытаются атаковать Липецкую область — жители города Елец сообщают о массовом налете вражеских дронов», — говорится в сообщении.
Как рассказывают жители, в небе над городом регулярно слышны звуки пролета беспилотников. При этом о работе ПВО в регионе не сообщалось. Сигнал о воздушной опасности несколько раз прозвучал в городе после 23:50. Ранее в Липецкой области был объявлен красный уровень опасности БПЛА. Власти пока никак не комментировали информацию о случившемся.