Гладков: жительница Белгородской области была ранена при детонации дрона ВСУ
Жительница села Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа была ранена в результате детонации украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате очередного удара ВСУ ранен еще один мирный житель. В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Ранена женщина», — пишет глава региона в своем telegram-канале.
Жительница была госпитализирована в белгородскую городскую больницу №2. У нее зафиксирована баротравма. О тяжести ранения женщины не сообщается.