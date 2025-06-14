Дроны ВСУ атаковали город Невинномысск в Ставропольском крае
Украинские беспилотники атаковали город Невинномысск в Ставропольском крае, где находится химическое предприятие. Об этом сообщает Shot.
«Не менее 10 взрывов прогремело над городом Невинномысск Ставропольского края. По предварительным данным, ВСУ пытаются атаковать БПЛА местное химическое предприятие», — передает telegram-канал.
Сирена о воздушной опасности прозвучала над городом в районе 3:20. Следом жители услышали не менее 10 взрывов. Предварительно, украинские беспилотники пытаются атаковать местное химическое предприятие. В небе над городом были видны яркие вспышки. Официальные власти пока никак не комментировали данную информацию.