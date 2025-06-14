Росавиация: в аэропортах Самары и Ульяновска ограничили прием и отправку рейсов
В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара; Ульяновск», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Ранее сообщалось об атаке украинских беспилотников на несколько российских регионов. В Белгородской области дрон сбросил взрывное устройство на многоквартирный дом. В Воронежской области средства ПВО уничтожили несколько БПЛА ВСУ.