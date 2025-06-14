Росавиация: в аэропортах Самары и Ульяновска ограничили прием и отправку рейсов

14 июня 2025, 04:24

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В аэропортах Самары и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.







«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара; Ульяновск», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.