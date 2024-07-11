Дроны ВСУ атаковали особую экономическую зону Узловая в Тульской области

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Беспилотники украинских боевиков атаковали особую экономическую зону Узловая в Тульской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Согласно информации источника, один из аппаратов насквозь пробил стену завода ООО «Промет-СЭЗ». Уточняется, что до особой экономической зоны долетело четыре вражеских дрона.
Российские средства противовоздушной обороны обезвредили БПЛА, однако повреждения получил цех предприятия. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.
Предприятие занимается изготовлением металлических стеллажей для складов и офисов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Российские средства противовоздушной обороны обезвредили БПЛА, однако повреждения получил цех предприятия. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты.
Предприятие занимается изготовлением металлических стеллажей для складов и офисов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова