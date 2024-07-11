Эксперт Желтоножко обвинил ВСУ в применении отравляющих веществ в зоне СВО

Украинские военные сдали российской стороне место, где находится бункер с генералами ВСУ, а также дату и время, когда там состоится важное совещание. В назначенный час по этому месту армия России нанесла мощный удар, который остался незамеченным на фоне ударов по Киеву 8 июля. Об этом пишет военкор Царьграда Андрей Ревницев.