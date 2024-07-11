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Эксперт Желтоножко обвинил ВСУ в применении отравляющих веществ в зоне СВО

11 июля 2024, 15:57
Фото: iStock/nevarpp

Фото: iStock/nevarpp

Эксперт по химическому и биологическому оружию Олег Желтоножко заявил, что есть факты, подтверждающие применения ВСУ отравляющих веществ в зоне спецоперации.
«Проблема в том, что трудно произвести селекцию. То есть выделить конкретное вещество в том или ином месте, так как применение происходит на переднем крае, где отбирать пробы нерационально — это большой риск. Мы не всё знаем. Но все косвенные признаки говорят о применениях ОВ — это головная боль, расстройство желудка, резь в глазах у людей. И таких инцидентов много», — пояснил в беседе с «Известиями» специалист.

А военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин заявил, что чума свиней и ботулизм приходят в Россию с территории Украины с подачи США.



«Всё это приходит из американских биолабораторий, которые расположены на территории Украины. Мы давно уже это заметили. Чума свиней уже лет десять приходит с территории Украины. За это время там произошло более 300 вспышек этой болезни и ущерб нанесён в миллиарды рублей. Что касается ботулизма, с ним американцы давно работают на Украине», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Никулин.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне проведения СВО.

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Стало известно о применении ВСУ химического оружия в Харьковской области
Ганчев: ВСУ применили химоружие на Волчанском и Липцевском направлениях
11 июля 2024, 16:02

Фото: istockphoto/VITALII MIKHAILIUK

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на Волчанском и Липцевском направлениях в Харьковской области зафиксировали факты применения Вооруженными силами Украины химического оружия. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, летальных случаев зафиксировано не было.

«Была химатака при сбросе именно с БПЛА отравляющих веществ, которые вызывали определенные отравления — это дыхательная система, люди получали химические ожоги», — рассказал он.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ используют достаточно большое количество западной техники на харьковском направлении. По его словам, западное вооружение используется и при украинских обстрелах Белгородской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Быстро и профессионально»: На Украине появился новый способ избежать мобилизации
Украинцам предлагают ломать руки и ноги, чтобы избежать мобилизации
11 июля 2024, 15:53

Фото: iStock/rudchenko

В днепропетровских пабликах начали появляться объявления с предложением сломать руку или ногу, чтобы получить отсрочку от мобилизации. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«Быстро и профессионально предоставляю отсрочку. Профильное медицинское образование. Точечное воздействие. Использование качественной анестезии. Отслеживание состояния при восстановлении», — гласит одно из объявлений.

Кроме того, исполнитель услуги обещает также помочь оформить все необходимые документы. А в случае повторного обращения автор гарантирует скидку.

При этом издание ссылается на адвоката Марину Бекало, которая пояснила, что отсрочку военнообязанный мужчина сможет получить только в случае, если ему необходима операция. При незначительной травме человека все равно признают годным к службе в ВСУ.

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В США оценили положение ВСУ на фронте
Джонсон: положение ВСУ сильно ухудшается из-за стратегии России
11 июля 2024, 15:39

Фото: iStock/Evgeny555

Положение ВСУ по всей линии соприкосновения стремительно ухудшается из-за проблем с личным составом и стратегии российских сил. Об этом сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Ситуация только ухудшается, особенно в последние полгода. И ухудшается она все стремительнее», — заявил Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он подчеркнул, что армия России атакует по всей линии соприкосновения, а у ВСУ нет возможности на достойный ответ.

Джонсон отметил, что даже в случае, если украинские власти смогут призвать или заставить пойти в армию необходимое число людей, то их негде будет обучать, так как на Украине не осталось ни одной защищенной военной базы, где новобранцы могли бы спокойно ходить строем и спать в казармах, не боясь попасть под российские удары.
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Стало известно, какое количество западной техники используют боевики ВСУ под Харьковом
Виталий Ганчев: ВСУ используют большое количество западной техники под Харьковом
11 июля 2024, 15:17

Фото: iStock/Irina Piskova

Вооруженные силы Украины используют достаточно большое количество западной техники на харьковском направлении. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, информирует РИА Новости.
«Мы получаем информацию о том, что все-таки достаточно большое количество западной, натовской техники используется, ракетного вооружения», — сказал он.

Ганчев отметил, что западное вооружение используется и при украинских обстрелах Белгородской области.

С начала специальной военной операции западные союзники щедро снабжают украинскую армию своим вооружением. Однако ранее Запад уточнял, что это оружие может быть задействовано только на поле боевых действий, но никак не для ударов по территории РФ, сейчас же эти ограничения предлагается снять.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что северная часть Волчанска в Харьковской области контролируется Вооруженными силами РФ. По его словам, российские военные контролируют основные высоты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ сдали координаты генеральского бункера для российских ударов «Кинжалами»
11 июля 2024, 15:13

Фото: iStock/dzika_mrowka

Украинские военные сдали российской стороне место, где находится бункер с генералами ВСУ, а также дату и время, когда там состоится важное совещание. В назначенный час по этому месту армия России нанесла мощный удар, который остался незамеченным на фоне ударов по Киеву 8 июля. Об этом пишет военкор Царьграда Андрей Ревницев.
По данным Царьграда, ударная авиация выпустила серию «Кинжалов» по стратегическому объекту противника в Кривом Роге, где располагалось подземное укрытие. Именно там высший офицерский состав ВСУ проводил важные совещания.

«В момент удара там шло большое совещание по селектору. Били наверняка. На цель, похоже, указали "добрые люди" — те, что имеют счёты к своим командирам. Или же просто подсказали за гонорар. То есть речь о ВСУ, а у многих из них колоссальные претензии к своим командирам», — пишет Ревнивцев.

При этом уточняется, что пока неизвестно число погибших офицеров ВСУ в ходе прилета «Кинжалов».

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Путин дал российское гражданство добровольцу СВО из Сербии Йокичу
11 июля 2024, 15:03

Фото: IStock/JessAerons

Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который участвовал в составе Вооруженных сил России в СВО на Украине. Соответствующий указ размещен на правовом портале.
В документе перечислены 22 человека, которым предоставили гражданство, а также четыре лица, вышедших из российского гражданства.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

Ранее сообщалось, что СК Российской Федерации хочет привлечь к ответственности 714 иностранцев, которые принимали участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. В международный розыск из 714 иностранцев объявлены 422 лица. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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Германия планирует возвращать военнообязанных украинцев на родину
Зедер: Германияготова отправлять военнообязанных украинцев на родину
11 июля 2024, 14:22

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Германия может начать отправлять военнообязанных украинцев на родину, если Украина попросит об этом, а к власти придёт оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). С таким заявлением выступил премьер-министр Баварии Маркус Зедер, передает газета Bild.
«Если Украина попросит нас об этом (отправке военнообязанных украинцев – ред.)», — отметил Зедер.

Авторы материала считают, что подобное заявление указывает на существование сложной дискуссии, которая длится в блоке ХДС/ХСС уже на протяжении нескольких месяцев. Многие представители считают необходимым увеличить помощь Украине, а также лишить защиты украинцев, которые должны служить в ВСУ.

На Украине с февраля 2022 года сотрудники местных военкоматов объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов. С начала СВО на нарушителей воинского учета также составили 180 тысяч административных протоколов.

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Стало известно, что северная часть Волчанска в Харьковской области контролируется ВС РФ
Ганчев: ВС России контролируют северную часть Волчанска в Харьковской области
11 июля 2024, 14:22

Фото: iStock/zim286

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что северная часть Волчанска в Харьковской области контролируется Вооруженными силами РФ, пишет РИА Новости.
По его словам, российские военные контролируют основные высоты. Вооруженные силы Украины каждый день несут огромные потери.

«Подтягивают новые резервы из вновь мобилизованных, слабо мотивированных и слабо подготовленных бойцов», — сказал он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Киев получит новые самолеты F-16. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Гражданина Узбекистана, служившего в ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество
В Узбекистане осудили мужчину, который был награжден медалью за участие в СВО
11 июля 2024, 14:09

Фото: iStock/seb_ra

Жителя Узбекистана, воевавшего в рядах ЧВК «Вагнер», осудили за наемничество. Об этом говорится на портале Взгляд.uz.
Отмечается, что несколько лет назад Шавкат Юлдашев отправился в РФ в поисках работы. Сначала он трудился на стройке, после чего занялся продажей наркотиков и оказался в тюрьме.

Через некоторое время мужчина, осужденный на 7 лет лишения свободы, воспользовался возможностью и вступил в ряды ЧВК «Вагнер». В течение шести месяцев Юлдашев воевал против Украины, за что был награжден медалью «За отвагу».

После этого гражданин Узбекистана вернулся на родину и попал под суд. За незаконную службу в рядах ЧВК его приговорили к 2,5 годам исправительных работ с удержанием 20% заработка в пользу государства.

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