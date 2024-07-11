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Эксперт по химическому и биологическому оружию Олег Желтоножко заявил, что есть факты, подтверждающие применения ВСУ отравляющих веществ в зоне спецоперации.
«Проблема в том, что трудно произвести селекцию. То есть выделить конкретное вещество в том или ином месте, так как применение происходит на переднем крае, где отбирать пробы нерационально — это большой риск. Мы не всё знаем. Но все косвенные признаки говорят о применениях ОВ — это головная боль, расстройство желудка, резь в глазах у людей. И таких инцидентов много», — пояснил в беседе с «Известиями» специалист.
А военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин заявил, что чума свиней и ботулизм приходят в Россию с территории Украины с подачи США.
«Всё это приходит из американских биолабораторий, которые расположены на территории Украины. Мы давно уже это заметили. Чума свиней уже лет десять приходит с территории Украины. За это время там произошло более 300 вспышек этой болезни и ущерб нанесён в миллиарды рублей. Что касается ботулизма, с ним американцы давно работают на Украине», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Никулин.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне проведения СВО.
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